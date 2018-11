Busca Jair 3 años de contrato

Guadalajara, Jalisco.- Jair Pereira no desea salir del Guadalajara, pero si no resuelve su situación contractual en los próximos días, entenderá que vestir de rojiblanco le quedará sólo en el recuerdo.“Es un sentimiento. No puedo ocultar que yo amo a esta institución, ya tengo 5 años, me ha tocado ganar un torneo de Liga, unas Copas, una Súper Copa, ahora la Concacaf y yo quiero estar aquí. Siempre he dicho que me gustaría retirarme aquí”, declaró el capitán de las Chivas, al explicar el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en donde expresó su deseo de llevar por siempre el cariño a los colores del equipo.“El mensaje que dejé ayer es por la gratitud que le tengo a esta institución, porque pase lo que pase en mi carrera, siempre voy a tener esa gratitud, siempre voy a recordar los coles porque es un sentimiento que tengo y siempre voy a reflejar esa parte a lo que estoy viviendo hoy en día”.¿No es una despedida?“Aún no lo sé, a mí me encantaría quedarme, si bien hoy en día no tengo arreglado nada, ya en diciembre se termina mi contrato y por ahora no hemos llegado a un acuerdo”, reconoció Jair.Pereira termina contrato el 31 de diciembre y aunque la directiva está en proceso de ajustar presupuestos, él desearía un nuevo compromiso multianual con el chiverío.“A mí me gustaría retirarme aquí, he hablado de tres años, o dos años con opción a un tercero”, admitió el rojiblanco.“Mientras yo siga estando y perteneciendo a la institución, voy a entregar todo. Yo lo que quise reflejar es él amor que tengo a estos colores, a este escudo; ahora quizá quedamos fuera de la Liga, pero yo tengo mucha ilusión de poder hacer un buen en papel en el Mundial de clubes”.Aunque las Chivas no calificaron por tercer torneo consecutivo, los números de Jair lo ponen como el segundo jugador más regular del Apertura 2018.“Todo se vale, pasa en todos los trabajos, cada quien trata de negociar y llegar a un acuerdo, hoy en día gracias a Dios he jugado todo el torneo, sin embargo pasó eso, de que no se calificó (a Liguilla) pero yo creo que también debes evaluar a cada jugador por individual.“Yo no podría pedir lo que pide Pulido o lo que pide ‘Chofis’, en el futbol siempre los arreglos son en lo individual, así que esperamos llegar a un buen acuerdo”, explicó el ‘Comandante’.El jugador de 31 años no se pone un plazo, pero entiende que antes del ir al Mundial de Clubes en Abu Dhabi, tendría que tener resuelto su futuro.“Mi idea serían dos o tres años, terminar aquí. Voy a hablar esta semana, o máximo la otra para ver qué es lo que sigue y ya fijar algo porque ya estamos en una etapa final, a un mes y medio de que termine mi contrato y uno como jugador busca estabilidad, agregó.El capitán de las Chivas estuvo como invitado ayer al desayuno que Omar Bravo ofreció en el Estadio Jalisco, para anunciar su adiós del futbol profesional.