La limpia en algunos programas deportivos de UTEP continúa, luego de que ayer se diera a conocer que Holly Watts no continuará como entrenadora del equipo de voleibol para el año 2019. El anuncio se da unos días después de que el director deportivo Jim Senter, decidió que Kevin Cross no sería más el entrenador del equipo femenil de futbol soccer el próximo año.Para ambos equipos se ha iniciado una búsqueda de nuevos entrenadores a nivel nacional.“Si bien el trabajo duro y la dedicación son incuestionables, los resultados en la cancha no cumplieron con las expectativas bajo el liderazgo de Holly”, dijo Senter. “Le agradecemos su servicio a UTEP y le deseamos lo mejor en el futuro”.Watts termina su etapa en UTEP con un récord de 48 juegos ganados y 127 perdidos, incluida una marca de 24-64 en juegos de la Conferencia USA.Las Mineras anotaron victorias de dos dígitos (14) en su primera temporada como entrenadora en jefe en 2013. UTEP se clasificó para el Torneo de la Conferencia USA solamente dos veces en sus seis temporadas como entrenadora en jefe, en 2013 y 2016. Los Mineros terminaron 5-21 en 2018 con un récord de 2-12 juegos de la C-USA.Días antes Senter anunció que Kevin Cross dejaba de ser el entrenador del equipo de futbol femenil, a pesar de que durante casi 20 años sus resultados no fueron tan malos.“Nos gustaría agradecer a Kevin por todo su árduo trabajo durante más de 20 años en UTEP”, dijo Senter. “Construyó un programa competitivo a nivel regional. Mientras intentamos dar el siguiente paso y competir por los campeonatos de la Conferencia, sentimos que era mejor avanzar en una nueva dirección. Le deseamos a Kevin lo mejor en sus futuros esfuerzos”.

