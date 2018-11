Altamira— La selección mexicana de beisbol se coronó como campeona del Panamericano sub 14 tras enfrentar a Panamá con una pizarra de 10 carreras a 4.El Instituto del Deporte de Tamaulipas informó que la entidad recibió durante nueve días a los selectivos de los países de República Dominicana, Brasil, que se quedó en el tercer lugar, Guatemala, Cuerpo de Umpires y Panamá.Señaló que después de 22 años, el estado tuvo una competencia de esta índole, pues el Campeonato se realizó en coordinación con la Federación Mexicana de Beisbol, el Instituto del Deporte de Tamaulipas y la Confederación Panamericana de Beisbol.Dentro del representativo nacional, que se quedó con la medalla de oro, participaron los entrenadores tamaulipecos Raymundo Berrones y Adeivis Manso, además de los peloteros Isaac André Miranda y Armando Durán Gaona.Durante el partido, el selectivo mexicano tomó ventaja desde la primera entrada y pudo sorprender a un difícil rival que no pudo descifrar el pitcheo de los mexicanos.Los panameños salían como favoritos sin conocer la derrota, pero la escuadra local tenía a su favor el apoyo de la afición, que abarrotó el Parque Altamira con más de tres mil personas.Al terminar el último partido se llevó a cabo la premiación y recibieron reconocimiento en el cuadro ideal a los mejores jugadores por posiciones.Este triunfo representó uno nuevo en la reciente historia de los representativos nacionales. El pasado 28 de octubre, la Selección Mexicana sub 23 se erigió como campeón del Mundial de la categoría que se realizó en Barranquilla, Colombia.

