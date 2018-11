Leones Negros, rival de Bravos en Liguilla

Después de un torneo de ausencia y una campaña con números sin precedentes en algunos departamentos en el Ascenso MX y en la historia del club, los Bravos FC Juárez volverán esta semana a la Liguilla contra los Leones Negros de la UdeG, sembrados número ocho, quienes ayer golearon 4-1 a Toros Celaya y con 18 unidades, se metieron a la ‘Fiesta Grande’.El conjunto local que en el Clausura 2018 bajo el mando de Miguel de Jesús Fuentes cumplió su peor campaña con sólo 15 unidades, realizó en la fase de calificación del Apertura 2018 el mejor torneo corto en su historia con 35 unidades –una cifra récord en el circuito que dejó atrás los 34 puntos del León, en el Clausura 2012–, con 11 triunfos, dos empates y una sola derrota, 26 goles a favor, 10 en contra y, junto a la de San Luis y Potros UAEM, su defensa fue la menos goleada.También logró una racha de siete victorias al hilo, no perdió como visitante y entró a la fase final como líder general por primera ocasión desde su incursión en la ‘División de Plata’, en el 2015.Verdugo de Bravos con Necaxa en el 2016 y víctima de Alebrijes Oaxaca con el FC Juárez en penales en el Apertura 2017, el delantero Rodrigo Prieto, autor del tercer gol, con el talón, contra Cafetaleros Tapachula el sábado pasado, resaltó la actuación del equipo en esta campaña.“Creo que fue un gran torneo, un torneo redondo, una sola derrota, creo que hemos hecho las cosas muy bien, pero eso no vale de nada si no se logra el campeonato. Estamos conscientes de ello, sí, estamos contentos por el récord –35 puntos–, pero estamos conscientes que sin el campeonato eso no importa mucho”, expuso.Los Bravos, que ahora dirige Gabriel Caballero, vivirán con ésta su quinta participación en fases finales en siete torneos cortos en esta división.En la fecha dos, los Bravos derrotaron 2-1 a los Leones Negros con gol de último minuto de Jonathan Lacerda.

