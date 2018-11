Cae Barsa ante el Betis

Barcelona— Lionel Messi reapareció ayer y aportó un doblete, que no salvó al líder Barcelona de una bochornosa derrota en casa por 4-3 frente al Betis de Sevilla en un duelo de la duodécima jornada de La Liga española.En un partido posterior, el Real Madrid aprovechó la caída blaugrana para recortar la distancia con su victoria 4-2 sobre el Celta de Vigo.Messi se había ausentado tres semanas tras fracturarse un hueso del antebrazo derecho durante una victoria ante Sevilla. Sin el astro argentino, el Barsa había conseguido cuatro victorias y un empate. La derrota frente al otro club sevillano fue la segunda del conjunto catalán en la temporada, con lo que se estancó en 24 puntos, uno por encima del Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés.Messi aportó también una asistencia para el otro tanto del Barsa, obra del chileno Arturo Vidal, pero el equipo bético se llevó la victoria con tantos del hispano-dominicano Júnior Firpo y del argentino Giovani Lo Celso.“No hemos podido reengancharnos al partido en ningún momento”, lamentó el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde.Betis escaló a la duodécima posición, con 16 unidades. Pero por encima de su situación en la tabla, consiguió una victoria inspiradora. En 15 años, ningún equipo le había anotado cuatro tantos al Barcelona en el Camp Nou desde que lo hizo el Deportivo en abril de 2003 con un triunfo de 4-2."Hemos sido un equipo valiente en todos los sentidos. Siempre ganar en el Camp Nou requiere concentración y hacer las cosas muy bien. Incluso el Barcelona, con un hombre menos, ha apretado hasta el final, pero hemos hecho un partido pletórico", dijo Joaquín, quien salió de cambio al 61 y fue ovacionado por los aficionados visitantes.Firpo firmó un gran contraataque para abrir la cuenta a los 20. Tras un esbozo de reacción del Barsa, la escuadra andaluza anotó el segundo, a los 34, con un remate de Joaquín Sánchez en el centro del área.Messi acercó a los 68 con el cobro de un penal cometido sobre Jordi Alba, pero la fragilidad defensiva de los anfitriones volvió a resultar costosa a los 71, cuando Lo Celso realizó un disparo que se escurrió entre las manos del arquero Marc-André Ter Stegen para restablecer la diferencia de dos goles.Desbordado en busca de una remontada, el Barsa acortó a los 79, luego que Vidal mandó a las redes un pase de Munir El Haddadi. Pero un minuto después, la misión se complicó de nuevo, con la expulsión del croata Ivan Rakitic al recibir una segunda tarjeta amarilla.En inferioridad numérica, el líder volvió a fallar en las marcas y dejó que Sergio Canales llegara por el centro del área para rematar un pase desde un costado y hacer el cuarto tanto a los 83.Sobre el descuento Messi dio destino de gol a una jugada en el área, convalidada por el videoarbitraje (VAR), para hacer apenas más decorosa la derrota en su regreso.En Vigo, el estratega argentino Santiago Solari enhebró su cuarta victoria al frente del Real Madrid.El francés Karim Benzema marcó el primero gracias a una soberbia recepción, a un pase del croata Luka Modric. El ariete galo protagonizó el segundo con una gran jugada dentro del área, en la que realizó un disparo que dio en el poste y el esférico fue a las redes después de pegarle en el pecho del zaguero argentino Gustavo Cabral a los 56.Sergio Ramos hizo el tercero con el cobro de un penal al estilo Panenka, a los 83, y Dani Ceballos cerró la cuenta con un potente disparo desde fuera del área en el descuento.Hugo Mallo marcó por los locales con una gran volea a los 61 y Brais Méndez hizo el segundo de su equipo en la última jugada en el descuento.Solari aguarda ser ratificado como técnico del Madrid, al que ha llevado a un paso perfecto en cuatro partidos en todas las competencias, tras la destitución de Julen Lopetegui el 29 de octubre. Ahora los blancos cuentan con 20 puntos para ser sextos en la clasificación, a cuatro del Barsa.El Madrid requirió hacer sus tres movimientos debido a lesiones de sus elementos defensivos Casemiro (18), Sergio Reguilón (45) y Nacho (70).El Celta terminó con 10 elementos tras la expulsión, por doble amarilla, a Cabral al 87."Las últimas semanas habían sido duras debido a que no nos habían venido acompañando los resultados y hubo un cese de entrenador", comentó al finalizar el lateral merengue Álvaro Odriozola. "Ahora llevamos cuatro victorias consecutivas y no podemos estar más contentos".En más resultados, el Sevilla escaló al segundo peldaño con 23 puntos al vencer 2-1 al Espanyol con un tanto del francés Wissam Ben Yedder a los 89 minutos. Rayo Vallecano igualó en casa 2-2 con Villarreal y el Alavés superó 2-1 al Huesca.

