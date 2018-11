Gracias a una brava remontada y a la victoria a domicilio que anoche consiguieron sobre Cafetaleros Tapachula por tres goles a dos, los Bravos FC Juárez cerraron con el pie derecho un histórico Apertura 2018 en el Ascenso MX y la semana próxima encararán los cuartos de final en la cima general, con la mayor cantidad de puntos (35) en la historia en un torneo corto, cifra que dejó atrás los 34 que sumó el Club León en el Clausura 2012.El puntaje iguala el realizado por Toros de Celaya en el Apertura 2016, sólo que los bureles lo hicieron en 16 juegos por 14 del FC Juárez.Aunado al liderato general que logran por vez primera en siete torneos cortos, los Bravos no perdieron como visitantes en la fase regular con seis victorias y un empate, lo cual tampoco habían conseguido, con 19 puntos de 21 posibles fuera de casa.Con el duelo de cierre de la fecha 15, a jugarse hoy a las 11:00 horas entre Leones Negros U de G y Toros de Celaya, por ahora el rival de los Bravos es Potros UAEM que tiene 17 unidades.Un triunfo de los Leones Negros, –quienes suman 15 unidades– sobre los Toros, los metería en la Liguilla y los convertiría en los oponentes de los Bravos.De darse un empate entre tapatíos y guanajuatenses o un triunfo de los Toros, el oponente de Bravos no cambiaría y se daría un duelo equino en la fase de los ocho mejores equipos en la ‘división de plata’.El undécimo éxito en la campaña no resultó nada fácil para Bravos, quienes tuvieron que venir de atrás en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula.Los Cafetaleros marcaron el ritmo desde el inicio y a los seis de acción el portero Enrique Palos evitó la caída de su marco luego de un remate de los anfitriones.A los 18 de acción, en un balón al hueco dentro del área, Mario Ortiz, exjugador del FC Juárez, anticipó a Palos Reyes y con pierna izquierda adelantó a los Cafetaleros.Contracorriente y cuesta arriba, en el segundo tiempo los Bravos empataron a los chiapanecos a los 59 minutos.Elson Dias tejió una pared con Leandro Carrijo por el costado derecho entró hasta la cocina, se quitó a un defensa y a López y prácticamente sobre la línea de fondo tiró y marcó el 1-1.Con el momento del partido para Ciudad Juárez Mauro ‘Rayo’ Fernández desbordó por el costado izquierdo, dejó atrás a Diego Guerra, centró y con un zurdazo bien colocado al palo izquierdo de López, Gabriel Hachen puso el 2-1 momentáneo, al 68 de tiempo corrido.Los Bravos, quienes en los dos últimos juegos han recibido cinco goles, fueron alcanzados en el marcador al 73, en un descuido defensivo que Alejandro Quintana aprovechó dentro del área después que el balón fue peinado y con la zurda batió a Palos para el 2-2.Los Bravos fueron de nuevo al frente y con sólo dos minutos en la cancha, Rodrigo Prieto sentenció el partido.Después de una vistosa jugada de Kevin Gutiérrez a pase de Fernández, quien se quitó al portero con un sombrerito y en una segunda jugada, después de un mal rechace de la zaga por arriba, hizo una tijera y el balón le quedó a Prieto.En posición adelantada, Prieto Aubert empujó la pelota ‘de inglesita’ ante las reclamaciones de los Cafetaleros, para el 3-2 final, al 78.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.