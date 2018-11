Barrileras locales imponen su ley

No conforme con dar un gran tiempo en la primera ronda, la chihuahuense Paulina Ochoa repitió la actuación en la segunda, y se enfila hacia lo más alto en el Campeonato Nacional de Rodeo, a falta de la jornada final.Ochoa, de Cuauhtémoc, detuvo el cronómetro en 18.318 segunos en la primera ronda, pero demostró no haber sido su actuación más veloz, pues en la segunda volvió a dar “tiempazo”, esta vez de 18.047 segundos, con lo que se coloca en el primer lugar, hasta el momento.Brenda Trevizo hizo un tiempo de 18.329 segundos y se ubica en el segundo lugar, mientras que Michel Trevizo y Andrea Achaval, están en tercer cuarto sitio hasta el momento. Todas estas competidoras, al igual que Luisa Herrera, que está ubicada en sexto sitio, son de Chihuahua.Los chihuahuenses Víctor Hugo Bañuelos y Jaime Porras, están palmo a palmo peleando por el liderato en el lazo de becerro, pues el primero tuvo tiempo de 11.13 segundos, mientras que el otro realizó su suerte en 11.35 segundos.Mariano Pacheco, de Nuevo León, es hasta el momento el líder en el jineteo de toros, ostenantado 76 puntos obtenidos en su monta de la primera ronda, luego de que en la segunda no pudo completar los ocho segundos.A su vez, Pablo Belmares, campeón del FMR Tour, está en segundo sitio con 73 puntos y Adrián Ferreiro se ubica tercero con 67 unidades.Los chihuahuenses Alejandro Torres y Érick Parra son los líderes en el lazo en parejas, con un tiempo en su primera ronda de 6.74 segundos, seguidos de cerca por los queretanos Aldo Garibay y Javier Pérez Aguirre, quienes hicieron tiempo de 7.32 segundos.La ronda final será este domingo a partir d las 16:00 horas, en la arena de rodeo de Ávalos.

