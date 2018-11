Con la fórmula

elena Castillo, la futbolista juarense con más minutos en el Apertura 2018 en la Liga MX Femenil, con mil 176 minutos en 14 partidos disputados, aseguró que aunque las Rayaditas del Monterrey han tenido una campaña de altibajos son quienes pueden vencer y destronar a las actuales monarcas Tigrillas UANL.La última vez que rayaditas y felinas se encontraron fue el pasado lunes 22 de octubre en el Estadio BBVA Bancomer, en duelo correspondiente a la fecha 14 en el que Monterrey se repuso a un gol tempranero, en un lapso de 11 minutos le dio la vuelta al marcador 3-1, aceptó un par de goles en la recta final del encuentro (minuto 87 y 88) y perdió 5-4.“Es difícil pero sabemos que somos equipos que nos vamos a volver a enfrentar, entonces, aprendemos más que nada de lo que nos pasó y creo que nos vamos con eso, pensando en que son el equipo a vencer y creo que si hay alguien que les puede ganar, somos nosotras”, afirmó.Ambas escuadras regiomontanas disputaron el duelo por el gallardete del Clausura 2018 y el ‘clásico regio’ fue para las felinas en tanda de penalties, cuatro a dos, luego de un empate a cuatro goles en el tiempo regular.“El objetivo creo que ya no es llegar, sino ganar, entonces, todas tenemos muy claro hacia dónde vamos y creo que vamos bien”, expuso la deportista de 23 años y 1.63 metros.Con un partido por disputar contra Santos Laguna, Castillo Aguilar, ex delantera de Inditas UACJ y ahora mediocampista en la escuadra regiomontana a cargo de Héctor Becerra, afirmó que de cara a la Liguilla por el título ve bien al conjunto para volver a contender por la corona.“Lo veo bien, lo veo concentrado. Ha sido un torneo diferente a los demás, hemos tenido altibajos, pero estamos concentradas y sabemos que hay que cerrar fuerte para entrar de la mejor forma a la Liguilla”, enfatizó.El cuadro rayado suma 27 puntos, ocupa el tercer lugar en el Grupo 2 y el próximo viernes 16 recibirá al Santos Laguna en el BBVA donde tratará de sellar su pase a la ‘fiesta grande’ con una victoria.“Es nuestra oportunidad de cerrar bien, no hemos podido ganar en el estadio –en tres partidos tienen un empate con Chivas y derrotas ante León y Tigres–. Es la oportunidad de irnos bien con la gente que siempre va y nos apoya. Yo creo que lo vamos a hacer bien. Santos es un equipo como todos, que vienen, pelean, luchan y son de esos equipos que te roban o te quitan puntos al final, incómodos”, manifestó.Con el 87.11 por ciento de los minutos jugados, Castillo se ha ganado a pulso la confianza del entrenador Becerra.“Muy feliz porque por una temporada más tengo la confianza del ‘profe’, de poder iniciar. Soy de las que más minutos tiene. Me siento muy contenta y espero que en la Liguilla siga siendo igual y poder responderle al ‘profe’ en el campo”, señaló.La futbolista local comentó que en las finales espera mecer las redes rivales, como lo hacía en sus épocas universitarias con Inditas UACJ.

