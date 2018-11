Jets: McCown reemplazará al lesionado Darnold ante Bills

Florham Park, Nueva Jersey.- Esta semana, Josh McCown pasará de mentor a mariscal titular de los Jets de Nueva York.El mariscal de 39 años estará detrás del centro mañana en el partido ante los Bills de Buffalo, en lugar del novato Sam Darnold, quien sufre un esguince en el pie derecho.“Estoy listo para descartarlo como titular esta semana”, dijo Todd Bowles sobre Darnold. “Aún no sé si lo descartaré para el partido”.Eso significa que Darnold aún podría ser el segundo mariscal mañana. De lo contrario, Davis Webb sería ascendido del equipo de prácticas para fungir como el suplente de McCown.De cualquier forma, la titularidad le pertenece a McCown... al menos esta semana.“Me siento sumamente cómodo con él”, dijo Bowles. “Hablamos todo el tiempo. Entiende el juego y al equipo, y vemos las cosas de la misma manera. Así que estoy cómodo”.McCown no ha participado en una sola jugada de esta campaña regular, mientras los Jets se concentran en el desarrollo de Darnold. La tercera selección global en el pasado Draft se ganó la titularidad en el campo de entrenamiento, pero se lesionó durante la derrota de 13-6 en Miami el domingo.McCown fue el titular de los Jets la campaña anterior y tuvo su mejor año antes de perderse los últimos tres duelos debido a una fractura en la mano izquierda. Desde que comenzó la pretemporada, McCown ha elogiado a Darnold y ha expresado su emoción por poder ayudar en el desarrollo del joven.Carneros, aterrados por tiroteo cerca de complejo de prácticasThousand Oaks, California.- Los Carneros de Los Angeles se mostraron horrorizados y tristes el jueves, después de un tiroteo ocurrido a unos cuantos kilómetros de su complejo de entrenamiento.El equipo entrena en Thousand Oaks, unos 8 kilómetros (5 millas) al norte del Borderline Bar and Grill, en donde Ian David Long, excombatiente del Cuerpo de Infantería de Marina, abrió fuego la noche del miércoles. Mató a 12 personas en un evento de entrada preferencial para estudiantes universitarios al bar de música country.Long murió también, informaron las autoridades. Aparentemente se suicidó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.