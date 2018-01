‘No me quiero quedar en la maquila’

Manuel Hernández Escobar creció viendo el deterioro de la casa en la que, a los 37 años de edad, perdió la vida su padre.

El hoy empleado de 22 años tenía 14 cuando ocurrió el crimen y, como Luz María Dávila y otras familias afectadas, en los años siguientes sufrió a diario con las imágenes de quienes “se metían a la casa como una tapia normal, sin respeto”.

Por eso, coincide Hernández, el memorial es un buen reemplazo de lo que con los años se tornó en fuente de tristeza e incluso miedo.

“Porque recuerda uno a ver la casa toda destruida, y daba miedo a veces parsar por ahí. (El memorial) es algo más bonito”, dice.

El dolor es sólo una de las consecuencias de la tragedia. Por ser el mayor de tres hermanos, tuvo que dejar hace cinco años inconclusos sus estudios de preparatoria para poder ayudarle a su madre con la manutención de la familia.

“Yo soy operador de maquila (en la planta Valeo). Me faltó un año para terminar la prepa. Por la situación económica, tiene uno que trabajar, más porque mi mamá es sola y tengo que ayudarle”, dice.

“De primero si batallábamos, porque mi papá era quien nos daba todo, pero ya después nos metimos a trabajar mi mamá y yo. (Ella) no trabajaba, nunca trabajó sino hasta que murió mi papá”, agrega. Manuel Hernández quiere concluir proyectos en su casa este 2018 y, el año próximo, buscar una carrera universitaria.

“No me quiero quedar todo el tiempo en la maquila”, dice.

–¿Tiene algo que ver en el plan la eventual reparación del daño? –se le pregunta. –No, no creo en eso. Se me hace mucho milagro; si no, ya hubiera estado. Hay gente que sí (la espera). Nosotros no los consideramos –responde.