Te robará el corazón

La entrañable historia de la novicia que se ganó el corazón del capitán Georg von Trapp y de sus siete hijos, revivirá sobre el escenario del Plaza Theatre los días 10 y 11 de noviembre, fechas pactadas para la presentación del músical ‘The Sound of Music’.Con una nueva producción, el montaje dará una función mañana a las 8 de la noche, mientras que el domingo 11 habrá doble oportunidad de verlo: a la 1 y 6:30 de la tarde.Así, en el escenario del bello recinto se contarán las anécdotas que Ernest Lehman adaptó de la novela ‘La historia de los cantantes de la familia Trapp’, a las que Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II dieron forma de musical con sus canciones.Obviamente no faltarán los temas emblemáticos tanto del musical como de la versión fílmica –protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, y ganadora de varios premios Oscar-, como ‘My favorite things’, ‘Do-Re-Mi’, ‘Climb ev'ry mountain’, ‘Edelweiss’ y ‘The sound of music’.Para quienes no conozcan la historia, el musical trata sobre la relación que entabla la novicia María con la familia Trapp, quien es enviada a la casa del capitán a encargarse de sus hijos.Además del cariño y la amistad que nace entre la institutriz y los pequeños, María se enamora del capitán.¿De dónde viene ese sonido?• La familia von Trapp existió en la vida real y la película está basada en sus aventuras.• En la película, la acción transcurre en 1938, pero en realidad María se casó con el capitán en 1927 y vivió hasta 1938 con su marido y los niños en Salzburgo.• La familia logró emigrar a los Estados Unidos, donde siguieron cantando durante años.• En 2015 se celebró el 50 aniversario de la versión cinematográfica, que sigue siendo la película musical más exitosa de la historia.The Sound of Music10 de noviembre a las 8:00 p.m.11 de noviembre a las 1:00 y 6:30 p.m.The Plaza Theatre125 Pioneer PlazaEntrada: de 27 a 70 dólaresBoletos a la venta en Ticketmaster

