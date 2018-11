Mantarraya rinde tributo a Queen

¡Dios salve a Queen y a su música hoy y siempre!El grupo fronterizo Mantarraya se encarga este 10 de noviembre de dar trámite a ese clamor a través de un tributo musical con los mayores éxitos de la banda británica.El lugar será el Habaneros Lincoln a partir de las 9:00 de la noche, donde Mantarraya te espera con un repertorio de 16 canciones de Queen que te pondrán a cantar, y quizá también a llorar un poquito, pero en definitiva te alegrarán el corazón.‘Killer Queen’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Show Must Go On’, ‘You’re my Best Friend’, y ‘Somebody to Love’ forman parte de la lista de temas que el grupo tiene preparados.Mantarraya es una banda que se formó hace 10 años en El Paso. Su base fija está integrada por los hermanos Martín, Sergio y Ricardo Carmona, integrantes también del famoso grupo Amanecer.Para este concierto que presentan por primera vez, la alineación estará formada por Gustavo Estrella (voz), Jesús Salcido (bajo), Martín Carmona (batería), Sergio Carmona (guitarra), y Ricardo Carmona (piano y teclados).El grupo se especializa en covers de rock en español y en inglés, música retro y rock clásico. Ha tocado en festivales y recintos en El Paso como Speaking Rock.Otros de sus integrantes son los vocalistas Perla Cruz, Johanna Bernal y Arturo Chávez.God Save the QueenTributo a Queen por Mantarraya10 de noviembre9:00 p.m.En Habaneros Lincoln(Avenida Lincoln 1345)Admisión: 200 pesosBoletos a la venta en Habaneros Lincoln

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.