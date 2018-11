22 de abril de 2016 fue la fecha en que Ghost llegó por primera vez a El Paso a un recinto ubicado en el centro.Este 9 de noviembre con Cardinal Copia al frente de la banda, Ghost vuelve a El Paso con su gira A Pale Tour Named Death, en lo que muchos fans han descrito como una experiencia espiritual y sobrenatural.Prepárense pues para vivir una experiencia fuera de este mundo de la mano de Cardinal Copia, la actual identidad del vocalista Tobias Forge.En su última visita, Forge ostentaba la identidad del Papa Emeritus, un anti Papa satánico con rostro de esqueleto.Ahora, con el lanzamiento del último álbum del grupo llamado ‘Prequelle’ el pasado mes de junio, surgió también la nueva identidad del Cardenal que lidera las actuaciones del grupo en vivo y embruja a toda la audiencia con su voz y sus movimientos.A pesar de su tendencia hacia los símbolos satánicos y la controversia que los rodeó al inicio de su carrera, el grupo se ha vuelto uno de los favoritos a nivel mundial por su música que abarca un amplio abanico de influencias, que van desde el black metal hasta la ópera, el pop y los cantos Gregorianos.En su último sencillo titulado ‘Dance Macabre’, Ghost se da el lujo de sonar como una banda pop sin perder su esencia oscura y macabra, pero sublime a la vez.La gira A Pale Tour Named Death consta de 36 conciertos en igual número de ciudades de Estados Unidos, y seas o no fanático de Ghost, la experiencia no te dejará indiferente.Alguien todavía no los conoce?*Ghost es una banda sueca de heavy metal formada en Linköping, en 2008.*Cinco de los seis integrantes de la banda se visten idénticos y cubren sus rostros con máscaras. Destaca el vocalista, quien viste una careta prostética y un atuendo que por lo regular es de color negro.*La primera aparición en vivo de Ghost en los Estados Unidos fue como invitados al programa The Late Show with Stephen Colbert el 30 de octubre de 2015, durante un episodio de Halloween.*Han lanzado hasta el momento los discos ‘Opus Eponymous’ (2010), ‘Infestissuman’ (2013), ‘Meliora (2015), y ‘Prequelle’ (2018).*Ganadores del Grammy 2016 a la Mejor Interpretación de Metal.Ghost: A Pale Tour Named Death9 de noviembre8:00 p.m.Teatro Abraham Chavez en El PasoBoletos: 68 a 125 dólares más impuestosA la venta en www.ticketmaster.com y en taquilla del teatro

