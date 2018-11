Renovado y con sabor latino

La temporada circense llegó a la frontera, con uno de los espectáculos más grandes y completos de la industria de la diversión.El Maida Shrine Circus es el circo de tres escenarios más grande de la unión americana en gira actualmente.La increíble labor de los artistas circenses viene desde una emotiva razón: recabar fondos para una fundación a niños alrededor del mundo que viven en condiciones difíciles económicas y de salud.En entrevista exclusiva con Chachi Valencia, el hombre bala más rápido del continente americano, comentó a El Diario de El Paso que el circo cuenta con una responsabilidad increíble de no sólo brindar sonrisas a los más pequeños, sino también destinar parte de las ganancias a la Fundación de los Hospitales Shriners.El apasionado por la adrenalina, comentó que proviene de una familia con seis generaciones dedicadas al arte circense. Por lo que cuenta con 15 años dedicándose a lanzarse desde un cañón a una altura de 40 pies.“Hace 25 años atrás me casé con una muchacha que su tío fue uno de los mejores hombre bala en la historia de los circos. Con mi familia nos dedicábamos al trapecio, pero ahora hace 15 años soy el hombre bala”, relató Valencia.Originario de Chile, pero residiendo en los Estados Unidos desde la edad de 7, el artista comentó que su acto es sin duda uno de los más peligrosos pero también de los más esperados durante la función.“Es algo peligroso, es de los únicos números que no puede usar ninguna mecánica ni cables. No solo es el lanzamiento, sino la caída en la red. He tenido accidentes y todos han sido en la red”, expresó.“Disparar es solo la mitad del peligro. Puedo caer parado en la red o de cabeza y me quiebro el pescuezo”, detalló el artista.Presencia latina en el CircoValencia comentó que la presencia de latinos en la presentación circense es extensa, por lo que se cuenta con talento innato totalmente con gran ‘hervor en la sangre’.“Esa es la cosa de este circo hay mucho latino, colombianos, brasileros, mexicanos, estamos bien representados y con mucho talento”, dijo.Con atracciones como la del hombre bala, el globo de la muerte, trapecistas, malabaristas y payasos, el chileno manifestó que la frontera entre México y Estados Unidos es uno de los destinos favoritos de los artistas del circo.Todos al Maida Shrine Circus“Este año muchas novedades, pero es sorpresa”, dijo Valencia.Un poco de todo: adrenalina, más animales como elefantes, camellos, perritos. Además de los payasos y muchas más sorpresas.Las familias que lleguen una hora antes al lugar, podrán conocer a los animales y a los artistas y podrán pasear en los elefantes.Además el primer día de arribo a El Paso, el Shrine Circus, tendrá como promoción todas los lugares a sólo 10 dólares como celebración de la primer función en la urbe fronteriza."Es un show para toda la familia, vengan a conocer lo increíble hecho realidad, el circo es un arte de hombres y mujeres valientes de corazón.", concluyó Valencia.El circo es una tradición aquí en El Paso, con atracciones impresionantes y sus sorprendentes animales el Shrine Circus te espera con toda tu familia en El Paso Coliseum desde el 8 al 11 de noviembre con dos funciones diarias, a excepción del jueves, en donde solo se contará con una.El Maida Shrine Circus en El PasoEl Paso County Coliseum4100 E Paisano, El Paso TX 79905Jueves 8 de noviembre:Entrada General $10 dólares9 al 11 de noviembre:Menores de 12 años $14 dólares.Adultos $18 dólares en entrada general.Para lugares especiales e información en ticketmaster.comBoletos disponibles en Ticket Master o en la taquilla del Coliseo

