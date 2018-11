Musicales entrañables

Noviembre es, por su diversidad de expresiones, un mes lleno de color para la Orquesta Sinfónica de El Paso, que bajo el título de ‘The music of the night’, presentará un espectáculo conformado por las piezas entrañables de nuestros musicales favoritos.Este programa será también el punto de convergencia para el talento de Andrew Lloyd Webber, el director Bohuslav Rattay, la soprano Katie Travis y el tenor Chris Mann.El repertorio incluye los temas ‘The Music of the Night’ , de ‘The Phantom of the Opera’; ‘Any Dream Will Do’, de ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’;‘No llores por mí, Argentina’, de ‘Evita’; ‘Memory’ y ‘The Jellice Ball’, de ‘Cats’ y ‘I don’t know how to love him’ de ‘Jesus Christ Superstar’.Además, la temporada de conciertos de EPSO incluirá la suite ‘Pictures At An Exhibition’, compuesta por Modést Mussorgsky.Pero como a todo programa fabuloso debe corresponder una interpretación que pueda calificarse del mismo modo, la ocasión también será especial debido a la colaboración que se escuchará y se hará sentir sobre el escenario.Bohuslav Rattay y la Orquesta Sinfónica de El Paso están ansiosos por trabajar con la soprano Katie Travis, quien recientemente terminó una temporada de más de 700 espectáculos al lado de Christine Daae en el marco de la gira norteamericana de ‘Phantom of the Opera’.Al conjunto se sumará el virtuosismo Chris Mann, el tenor que iluminó a una audiencia global con su actuación durante el Super Bowl en 2012 y sorprendió con un inolvidable dueto junto a Christina Aguilera.La temporada de conciertos de EPSO en noviembre es posible gracias al generoso patrocinio de BBVA Compass y Helen Susan Coles.El jueves 15 de noviembre no te pierdas la serie ‘Artful Preludes’, una iniciativa de EPSO en conjunto con El Paso Museum of Art. La cita es a las 12:00 del día en el museo, donde se ofrecerá un concierto abierto al público, como parte de una serie que tiene el propósito de generar puntos de convergencia entre música y artes visuales.Para saber más sobre el programa, los compositores y artistas detrás de ‘The Music Of The Night’, acompaña a la Orquesta Sinfónica de El Paso el 16 y 17 de noviembre en ‘Opening Notes’, evento que tendrá lugar en Philantropy Theatre a las 6:30 de la tarde con anterioridad al espectáculo.EPSO November Concert‘The music of the night’ plus ‘Mussorgsky Pictures at an Exhibition’16 y 17 de noviembre, 2018.7:30 de la tarde.Admisión:General: de 16 a 45 dólares más cargos.Estudiantes: de 9 a 11 dólares más cargos.Las entradas pueden adquirirse en www.epso.org, en www.ticketmaster.com o comunicándose a la oficina de EPSO, al número (915) 532-3776.Más información: Rosemary Flores (915) 532-3776 o [email protected] Lugar:Plaza Theatre (One Pioneer Plaza)125 W Mills Ave, El Paso, TX 79901, EE. UU