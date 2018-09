Ready to Rumble!!

Cuando piensas en lucha libre, la mente automáticamente te refiere al nombre de la WWE, una empresa comprometida con el entretenimiento familiar en sus programas de televisión, pago por visión, medios digitales y plataformas de publicación, su programación llega a más de 800 millones de hogares en todo el mundo en 24 idiomas y se encuentra disponible en más de 180 países.World Wrestling Entertainment, Inc., a WWE, es una compañía estadounidense integrada de medios y entretenimiento que se ha diversificado en campos, como películas, bienes raíces y otras empresas aunque principalmente es conocida como la mejor compañía de promoción de lucha libre en el mundo y este 23 de septiembre presentará a las superestrellas favoritas de la lucha libre en el Centro Panamericano en Las Cruces, Nuevo México en punto de las siete de la tarde.El campeón de World Wrestling Entertainment, AJ Styles, enfrentará a Samoa Joe en un Championship Match y el campeón de los Estados Unidos Shinsuke Nakamura y Rusev regresan para un partido por el Campeonato de Estados Unidos.La noche también incluirá un Campeonato Femenino de Smackdown que incluirá a la Campeona Femenil de Smackdown de la WWE Carmella contra Charlotte Flair, Becky Lynch y la emperatriz Asuka. El espectáculo también presentara seis partidas adicionales con otros contendientes de WWE.No te puedes perder este espectáculo ahora tan cerca de ti y que te hará vibrar de emoción con una noche de sorpresas preparadas para hacerte pasar una noche inolvidable.En estos eventos no son permitidas las bolsas grandes, dispositivos de grabación de audio / video o cámaras profesionales.23 de septiembre7:00NMSU Pan American Center in Las Cruces, NMTicketmasterTickets $15, $25, $35, $50, $75 & $95 (+ fees)En taquillas/ Pan American Center Ticket Office, Ticketmaster outlets, 575-646-1420, https://www.ticketmaster.com/venue/98676/.

