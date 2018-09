Chayanne se entrega en cuerpo y alma

El sueño de muchas mujeres es ver a Chayanne en vivo para derretirse con su carisma, sus canciones y sus energéticos pasos de baile.Este 23 de septiembre, el sueño se volverá realidad para todas aquellas que asistan al Coliseo de El Paso, donde a partir de las 8:00 p.m. el boricua presentará uno de los conciertos de su gira ‘Desde el Alma’.De acuerdo a lo divulgado en sus redes sociales, Chayanne inició con el tour en agosto en San José California, que lo llevará a recorrer 15 ciudades de Estados Unidos, entre ellas El Paso, una de sus consentidas.La gira también contempla varias ciudades de Latinoamérica y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, a donde llegará el 23 y 24 de octubre.A través de sus redes sociales, el intérprete de ‘Salomé’ ha estado brindando los detalles de las presentaciones, y por ejemplo en Twitter ha mostrado imágenes de sus bailarines, músicos que le acompañan, e ingenieros.A ‘Desde el Alma Tour’ le anteceden 15 meses de planeación detallada, en los que se le dio forma al diseño del escenario, la posición y detalles de las luces, música y coreografías.Según lo manifestó en una de sus publicaciones, una de las tareas más difíciles de la planeación fue escoger los temas que forman el espectáculo.“Quiero complacer a todos mis fans y me cuesta mucho trabajo, peor lo hago con todo el cariño del mundo y pensando siempre en que vayan al show a pasarla bien y a cantar conmigo”.Su última producción de estudio fue el disco ‘En Todo Estaré’ (2014). En abril de este año lanzó el sencillo inédito ‘Dí qué sientes tú’, de la inspiración de Ricardo Montaner que forma parte de un nuevo material en proceso de grabación.Chayanne Desde el Alma Tour23 de septiembre8:00 p.m.Coliseo de El Paso(4100 east Paisano)Boletos: Desde 185 hasta 412 dólares más cargos por servicioA la venta a través de www.ticketmaster.com y taquilla del ColiseoPlaylist para prepararte:‘Fiesta en América’‘Este ritmo se baila así’‘Tu pirata soy yo’‘Éxtasis’‘¿Qué me has hecho?’‘Palo bonito’‘Tiempo de Vals’‘Torero’‘Provócame’‘Baila, baila’‘Completamente enamorados’‘Salomé’‘Atado a tu amor’‘Un Siglo Sin Ti’‘Y tú te vas’‘Lo dejaría todo’‘Yo te amo’‘Me enamoré de ti’‘Si nos quedara poco tiempo’‘Dí que sientes tu’‘Cuidarte el alma’‘Choka Choka’De cerca:-Su nombre real es Elmer Figueroa Arce-Nació el 28 de junio de 1968-Tiene 50 años-Es uno de los cantantes latinos con mayores ventas a nivel internacional con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.-De 1978 a 1983 formó parte del grupo Los Chicos, gracias al que se dio a conocer. Con ellos grabó cinco discos y filmó la película ‘Conexión Caribe’ en 1983.-‘Chayanne es mi nombre’, lanzado en 1984 fue su primer álbum solista-Está casado con Marilisa Maronesse desde 1992 y es padre de dos hijos: Lorenzo Valentino de 21 años, e ISadora Sofía de 17 años.

