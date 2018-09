Mexicanísimo final

Ve y celebra tus raíces mexicanas al gran cierre de temporada de Arte en el Parque, que recibe en su escenario a Fernando Delgadillo y ofrece un homenaje al divo más querido de Ciudad Juárez, a cargo del Grupo Status.Este sábado 29 de septiembre la cita es en los jardines del Museo de El Chamizal a partir de las 5 de la tarde.En el mes de la patria, Arte en el Parque no podía terminar temporada sin celebrar muy a la mexicana con un programa tricolor a más no poder.Mariachi y marimba de la UACJ, grupos de Danza Folclórica Mahuatzi. Para los más pequeños el espectáculo de Marionetas Shuto y los talleres de arte donde los niños realizan divertidas creaciones y diseños personalizados en técnica de serigrafía, con materiales mixtos. Los talleristas buscan preservar técnicas tradicionales y obtenemos diseños contemporáneos.Bazar Artesanal con más de 50 expositores, plaza de comidas y mucha diversión.Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano, creador de la "Canción Informal. Durante más de treinta años se desenvolvió como artista independiente manteniéndose al margen de televisoras y/o compañías discográficas logrando consolidar una sólida trayectoria no solo en México, sino en toda Latinoamérica gracias a la gran calidad de sus textos, su original estilo musical y su forma desenfada y natural de llevar sus conciertosSábado 29 de septiembre5:00 p.m. a 11:00 p.m.Jardines del Museo de Arqueología de El Chamizal.Entrada General- $40.00 pesos de 5:00 p.m. - 7:00 p.m.Adultos - $100 pesos a partir de las 7:00 p.m.P ro g r a m aEscenario principal:7:30 p.m. – 9:20 p.m. – Homenaje al divo de Juárez por Grupo Status y Mariachi UACJ – Patrocinado por Amor por Juárez A.C.9:30 p.m. – 11:00p.m. – Fernando Delgadillo.Plaza de comidas5:30 p.m. – 6:20 p.m. – Marimba UACJ6:30 p.m. – 7:20 p.m. – Danza Floclórica Mahuatzi .7:30 p.m. – 8:20 p.m. – Cecilia Leyva – La Voz RancheraEscenario infantil5:30 p.m. – 6:10 p.m. – Arcadia Teatro con la obra “El Pordiosero Loco”.6:20 p.m. – 7:00 p.m. –Telón de Arena y Estigma Circo Teatro presentan: Historia de un Saltimbanqui.7:00 p.m. – 7:10 p.m. – ¡Globos para todos!7:20 p.m. – 8:00 p.m. – Marionetas Shuto con la obra “La Campana” por Fundación Grupo Imperial.Sala de lectura6:30 p.m. – 8:00 p.m. – El Rincón del cuento- “De fábula”.

