Kermés de sabores

¡Por fin!, hay un lugar en el que puedes probar los típicos antojitos con el sabor de los puestecitos o de kermés en el que te puedes sentar cómodamente a disfrutar con toda la familia.El Dorado es ese lugar que a poco tiempo de su apertura ha conquistado el paladar de quienes buscan el toque casero o “de kermés” en los antojitos.Empezó con una sucursal en Plaza Aragón, junto al fraccionamiento Jardines de Aragón en julio del 2017, y el pasado agosto llegó a la Plaza Hacienda en la calle Simona Barba.La sucursal Plaza Aragón se especializa en flautas, enchiladas, milanesas y bistec ranchero o a la plancha.“Decidimos abrir la segunda con un concepto más completo. Aquí podemos ofrecerle a la gente tacos, gringas, enchiladas, milanesas, bistec, desayunos, entonces queríamos un lugar como garnachero, pero restaurante al fin.“Por ejemplo, lo que puedes encontrar en una kermés o en los puestos de flautas o de enchiladas, lo encuentras aquí con ese saborcito”, dicen representantes de El Dorado.La oferta de tacos en la sucursal Simona Barba te ofrece carne a la plancha, al pastor y de sirloin en trompo. El sirloin en trompo es una particularidad que ningún otro lugar en Juárez tiene, y esta forma de servirlo le da a la carne un delicioso sabor, además de que casi se deshace en tu boca.Las gringas se sirven con tres tipos de carne a elegir, entre tripitas, buche, carne al pastor, sirloin, y arrachera.Las enchiladas rojas (se sirven en las dos sucursales) tienen el sabor auténtico de kermés y se sirven con frijoles refritos y ensalada. Hay enchiladas poblanas con una salsa de la casa que te harán querer más, y las enmoladas que se han convertido en un favorito del menú.Para aderezar tus tacos, tus flautas o las gringas, hay una gran variedad de salsas hechas aquí mismo con recetas caseras. La poblana es para los chilaquiles; para las flautas tienes a elegir entre la clásica de tomate, una picosita, y una verde no tan picante.Para los tacos está la salsa naranja (se recomienda para la carne al pastor), salsa de tamarindo, agridulce, y una picante con salsa soya.Tú decides la bebida ideal para tus comidas, pero tienes a elegir entre refrescos, yagua de limón con chía, agua de fresa, de jamaica y de horchata.En El Dorado querrás dejar un espacio para el postre y no te vas a arrepentir porque su carta tiene helados hechos en casa de frutas naturales, que se sirven en su cáscara o en cacerolitas artesanales que te puedes llevar a casa.El flan casero es uno de los favoritos por ser de manufactura casera, también tienen pay de queso, pastel de chocolate y pastel de zanahoria.Los desayunosEl Dorado en la calle Simona Barba te espera desde las 8:00 de la mañana todos los días con sabores que te dejarán una sonrisa el resto del díaUna de sus recomendaciones es el Desayuno El Dorado con dos huevos al gusto, dos hot cakes, tocino y papa hashbrown (papa rallada).Si amas los hot cakes, aquí te encantarán porque tienen un sabor delicioso a canela y vainilla. Para los niños hay desayunos especiales, como El Doradito que mini hot cakes, jamón y pulpitos de winnie.El acompañamiento para tu desayuno puede ser un delicioso café o un jugo especial preparado aquí. Tú escoges entre El Dorado, que contiene acelga, naranja y manzana verde; el jugo ‘Quema Grasa’ contiene naranja, apio, piña y toronja; o el Digestivo, hecho a base de nopal, pepino y naranja.Direcciones y horarios de El Dorado:Sucursal AragónSe especializa en flautas, enchiladas, milanesas y bistec.Paseo de Borja 350, local 9, Plaza Aragón (atrás de la Clínica de Lourdes)Abierto todos los días de 1:00 a 10:00 p.m.Sucursal Simona BarbaCalle Simona Barba 5420, locales 6 y 7, Plaza HaciendaTodos los días de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Con área de juegos para niños pequeños

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.