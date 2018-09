Todas las personas nacen con habilidades que los hacen únicos y que les permiten desarrollarse integralmente en un área específica, y ya sea en el análisis, la empatía, el liderazgo, la comunicación, el arte o cualquier otra rama, tú también tienes un don.Que aún no descubras cuál es no es un problema, ya que para ello el conferencista Diego Dreyfus visitará la ciudad, para ayudarte a descubrir quién eres y qué viniste a hacer a este mundo a través de su diálogo ‘Descubre tu don y aprende a cobrarlo’.Este taller de seis horas no es más que un espacio en el que podrás saber para qué eres bueno, qué es lo que te hace feliz y cuáles son las cosas que te hacen sentir pleno, así como las tendencias y sistemas de publicidad que te serán útiles para que le saques el mayor de los provechos a tus cualidades.En cada tema que se trate a lo largo del evento Diego realizará una serie de ejercicios y de trabajo con la metodología a la que llama ‘ The Work’, la cual tiene como idea principal que el participante realice un trabajo emocional y, si tiene la apertura, que levante la mano, tome el micrófono y lo platique con Dreyfus, de ahí es que al taller también se le llama diálogo.El conferencista es considerado como uno de los ‘coaches’ de vida más importantes de México y ya ha presentado dos conferencias en la ciudad. Esta tercera tendrá lugar el día martes 18 de septiembre de tres de la tarde a nueve de la noche en el Hotel Lucerna.Para acudir al taller es necesario registrarse a través del teléfono (812) 895 2203 o al correo [email protected] , ya que hay un cupo limitado a 50 personas.Diálogo ‘Descubre tu don y aprende a cobrarlo’Hotel Lucerna (avenida Paseo Triunfo de la República 3976)Martes 18 de septiembreDe 3:00 a 9:00 pm.Cupo limitado a 50 personasPara obtener más información y registrarte comunícate al (812) 895 2203 o envía un correo a la dirección [email protected] CostoEntrada vip: 12 mil pesos (incluye coaching semiprivado de dos horas, brunch, entrada al taller de seis horas, material didáctico, lugar en primera fila y coffee break)Entrada platino: Ocho mil pesos (incluye las seis horas del taller, lugar preferencial en mesa, material didáctico, coffee break y una dinámica de integración social de 30 minutos con Diego Dreyfus)Entrada con promoción: Tres mil 500 pesos (incluye las seis horas del taller, material didáctico y coffee break)Se puede reservar con mil 500 pesos. El resto se tiene que liquidar hasta cinco días antes del evento o en efectivo al llegar al taller.Redes socialesYouTube: DIEGO DREYFUSInstagram: @diegodreyfusFacebook: Diego DreyfusTwitter: @DIEGODREYFUS

