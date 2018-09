No te pierdas la histórica revancha

Si hay un resultado más desfavorable que perder, ese es empatar. Especialmente si se habla del enfrentamiento deportivo que en septiembre de 2017 declararía al mejor boxeador del momento y en el que empataron el mexicano Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin.Porque, más que poner a los contrincantes en situación de igualdad, este empate imprimió a la justa una leyenda de “continuará” que dejó en tensión durante un año los nervios de la audiencia internacional.Esta vez, la revancha entre Álvarez y Golovkin, que se llevará a cabo mañana en Las Vegas es el duelo que dará resolución, de una vez por todas, a la duda de quién manda en el ring de los pesos medios.Para que no pierdas detalle de esta crítica contienda, más vale elegir un lugar donde la transmisión de la pelea pueda apreciarse en vivo, con claridad, sin interrupciones y por supuesto, con buena comida, bebida y botanas.Para ello, los principales restaurantes de mariscos, cortes de carne, tacos, y cocina de variedad en esta frontera, abrirán sus puertas en una celebración en torno al evento deportivo. Revisa las opciones y elige el mejor ambiente.Playa bichisLo mejor de las playas de México en una solaBulevar Manuel Gómez Morín, número 8125, Partido Senecú.Tel: 6 48 20 48Fb: @playabichisLa parrilla de Juárez SteakhouseTacos y cortesAvenida de la Raza, número 6372Tel: 2 89 06 86Fb: @parrilladejuarezLa ChoperíaLa casa de la arracheraAvenida Lincoln, número 971Tel: 6 11 01 42www.lachoperiajuarez.comLa CabañaSteakhouseDos sucursales:Carretera PanaméricanaTel: 6 33 06 60Las Misiones6 48 41 90www.restaurant-lacabana.comMaría ChuchenaMexican CuisineCocina mexicana contemporáneaA partir de las 7:00 de la tardeBulevar Tomás Fernández, número 7818Tel: 251 5346Fb: @mchcdjAplebee’s JuárezCocina de variedad‘There’s always a reason to celebrate’Cuatro sucursales:Avenida TecnológicoAvenida Tecnológico, número 1585, Colonia Partido Doblado.Tel: 617 8021Paseo Triunfo de la RepúblicaAvenida Paseo Triunfo de la República, número 3333, Colonia Monumental.Tel: 616 7469Las MisionesInterior del Centro Comercial Las Misiones. Bulevar Teófilo Borunda, número 8681, Colonia Partido Iglesias.Tel: 648 2389Las TorresInterior del centro comercial Sendero Las Torres. Avenida de Las Torres, número 2111, interior P1, Colonia Valle de Bravo.Tel: 6 81 0115 y 681 0012Fb:@applebeesjrzApplebees Campos ElíseosAvenida Campos Elíseos, número 32472Tel: 625 3525Fb: @AplebeesJuarezCEGreat American SteakhouseBulevar Teófilo Borunda, número 8681. Centro comercial Las Misiones, local 3.Tel: 3 78 04 29.Fb: @greatamericanjrzRestaurant Bar El ArrancaderoPedro Meneses Hoyos, número 6754Tel: 558 2595Fb: @ElArrancaderoSan Martín7:00 de la tarde a 2:00 de la mañanaSan Martín: Avenida Hermanos Escobar, número 1202Tel: 251 7679Tabascos Bar & AntojitosAvenida Paseo Triunfo de la República, número 5617Reservaciones: 616 2046Fb: @tabascosrestaurantbar**Para tu informaciónA través de redes sociales se dio a conocer al encargado de entonar el himno nacional mexicano en la segunda pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Será el joven Christian Nodal.El cantante de 19 años de edad informó del honor recibido a través de su cuenta oficial de Instagram."Ando bien contento! Les cuento que este 15 de septiembre voy a cantar el himno nacional en la pelea de #CanelovsGGG2! Vamos a poner en alto la bandera Méxicana mi gente! Muchas gracias campeón @canelo por creer en mí desde los 16 años, todavía me acuerdo todo tembloroso y con mi guitarra re emocionado cantando lo que apenas sería grabado jajajaja Es un sueño pa mi esto, muchas gracias a todas las personas que hacen a Christian Nodal! Los amo se vienen cosas".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.