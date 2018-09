Conoce su arte mágico

Ayer, a la par de la apertura y renovación museográfica del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, quedó inaugurada la exposición ‘El arte mágico de Enrique Ramírez’.En ella, el artista plástico da muestra de talento al dominar la técnica al pastel y crear una serie de imágenes oníricas con personajes fantásticos.La exposición consta de 13 piezas, la mayor parte en una medida de 24 por 30 pulgadas, mismas que fueron hechas ex profeso para la reinauguración del recinto cultural.Con títulos como ‘El mago arlequín’, ‘El florero mágico’, ‘Un duende en el sombrero’, ‘El chango con sus gatos’ y ‘La niña de los cuentos’, el artista juarense introduce al público en un mundo de ensueño.“Me gusta mucho el pastel cuando manejo ese tipo de temas, es la técnica que utilizo porque son muy variado en mis expresiones plásticas, a veces retomo técnicas como el acrílico sobre tela, el óleo, y siempre ando en la búsqueda, pero para este tipo de personajes que me han llamado mucho la atención retomo el pastel”, expresa Ramírez.Con el peso de la historiaTras un periodo de transformación, y luego de permanecer casi igual durante 50 años, el antes llamado Museo de Arqueología de El Chamizal ahora también es de ‘Historia’.Agregado el vocablo al nombre del recinto ubicado en el Parque El Chamizal, hoy ya se encuentra abierto al público con nuevos ejes temáticos y tres exposiciones temporales.Ahora, además de conservar su vocación y mantener contenidos sobre la arqueología regional, agrega a su discurso la historia de El Chamizal, uno de los sitios más emblemáticos vinculados al nacionalismo mexicano.Los nuevos ejes temáticos que lo configuran son: El entorno natural y las culturas antiguas de la región; Aridoamérica y Paquimé; La herencia del México Precolombino; y La disputa de El Chamizal.El museo cuenta con cuatro salas permanentes, dos salas para exposiciones temporales, biblioteca y salón de usos múltiples, además de los hermosos jardines donde se ubica la colección de 32 reproducciones de los monolitos más representativos de las culturas prehispánicas.El arte mágico de Enrique RamírezMuseo de Arqueología e Historia de El ChamizalParque El ChamizalAbierto de martes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes, cerrado.Otras exposiciones en las salas del museoArgillosExpositores: Xitlhali Treviño, ‘Elel’ Parra, Laura Meneses y Juan Carlos Reyes.Técnica: EsculturaDel Golfo al PacíficoExposición fotográfica por El Colegio de la Frontera Norte

