Reserva la fecha

¿Boda o Quinceañera en mente y no sabes por dónde empezar a planear?Este 9 de septiembre, Centro de Convenciones Cibeles te invita a su evento Expo Cibeles Boda y Quince, que te trae a cerca de 60 expositores de diferentes giros para facilitarte la tarea de planear tu evento.Aquí encontrarás a proveedores de vestidos, vestidos de noche, tuxedos, estéticas, coreografías para las quinceañeras, invitaciones, grupos musicales, djs, servicios de fotografía y video, florerías, wedding planners, pastelerías, agencias de viajes, grupos hoteleros, entre muchos otros servicios que te ayudarán a planear tu gran evento.Como anfitrión de la Expo, Cibeles ofrecerá sus servicios de decoración, salones, banquetes, y mantelería.Habrá dos pasarelas con vestidos de novia, tuxedos, vestidos de noche, y exhibición de coreografías para fiestas de Quince Años. Las diferentes estéticas y salones de belleza participantes se harán presentes en el arreglo de los modelos participantes en las pasarelas.A lo largo del día, habrá rifas de servicios, de promociones, de descuentos y de artículos cortesía de los expositores y al final del evento, se efectuará la rifa principal de una boda y una fiesta de Quince Años.El evento inicia a las 11:00 de la mañana, y si te agrada la idea, Cibeles te sugiere desayunar temprano en el Restaurante Terraza Jardín y a partir de las 11:00 asistir a la Expo. Además, en consideración a los asistentes para que no tengan qué salir por algo para comer y regresar, dentro de la Expo habrá servicio de cafetería con comida casual.Expo Cibeles Boda y Quince9 de septiembreDe 11:00 a.m. a 7:00 p.m.Centro de Convenciones Cibeles(Avenida Tomás Fernández 8450)Admisión: 50 pesos por personaInformes: (656) 688 05 80 y (915) 235 1406

