Es como estar en el Paraíso

Ciudad Juárez no está cerca de las playas, pero su ubicación en el mapa no le impide ofrecer a residentes y visitantes lo mejor de la gastronomía del mar.A escasos minutos del Puente internacional Waterfill se encuentra el restaurant de mariscos La Isla, que es, como su nombre lo dice, una isla, pero en medio del desierto: en ella se concentran los sabores, aromas y el ambiente de una escapada al mar.Antes de tomar el puente de ida a Estados Unidos, o en los primeros momentos de llegada a México, detenerse a disfrutar de una buena comida en el sitio donde se preparan “los primeros y mejores mariscos de la ciudad”, es, para los que se van, un recuerdo grato de las playas del país y para los recién llegados, una buena manera de comenzar el recorrido por su oferta gastronómica.Esa experiencia se vive en esta frontera desde hace 32 años, cuando el restaurante abrió sus puertas un día seis de diciembre.A partir de entonces, especialidades como el filete a la diabla, que se sirve acompañado con arroz, ensalada y puré de papa, o los molcajetes individuales, que incluyen callo de hacha, almeja, camarón y pulpo, y que se preparan con la receta especial de la casa se cuentan entre las favoritas de los comensales.La primera vez que se alguien visita el lugar, una opción que no puede faltar en la mesa son los camarones en cualquiera de las variedades que ofrece la carta: rellenos de queso Philadelphia, al coco o empanizados; disfrutarlos con la exquisita crema de mango que solo se prepara en La Isla es un regalo para el gusto.Para esas tardes en las que lo que se busca es un antojo, vale la pena probar los clamatos de un litro a los que se puede agregar carne seca o camarones.Sin embargo, quienes no logren decidir entre la variedad de opciones que presenta la carta, o prefieran tener un poco de todo en su plato, amarán los dos ‘buffets’ que el restaurante pone a su disposición, donde también se incluyen platillos como paella, pierna de puerco al horno, costillitas en salsa ‘barbecue’ o alitas de pollo.El primero contempla más de 10 platillos elaborados a base de mariscos, con la opción de pedir camarones al gusto, además de disfrutar de una gran variedad de postres frescos, como fresas y guayaba con yogurt o gelatinas de distintos sabores.De igual manera, los sábados y domingos el ‘buffet’ es de desayunos e incluye más de 20 alternativas para elegir, con una sazón que fusiona lo mejor de la cocina tradicional mexicana y del mar.Mariscos La IslaLos primeros y mejores de Ciudad JuárezCarretera Waterfill, número 369Abierto todos los días del año, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero.Horario:Lunes a domingo: 9:30 de la mañana a 9:00 de la nocheBuffet de mariscos:Jueves a domingo12:00 del día a 7:00 de la tardeBuffet de desayuno:Sábado y domingo8:30 de la mañana a 12:00 del día.Servicio de banquetes: de 20 a 120 personas (para eventos en el restaurante o externos)Tel: 6 82 01 51Oficina: 6 82 01 52

