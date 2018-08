Más fuerte que nunca

Alice in Chains, uno de los referentes elementales del género grunge, viene a El Paso este 4 de septiembre a continuar la segunda parte de su gira 2018 por Norteamérica.La banda, con una amplia lista de grandes canciones y con un nuevo álbum de estudio titulado ‘Rainier Fog’ en desarrollo, ha recorrido también varios países en Europa con esta gira.Jerry Cantrell (voz y guitarra); Sean Kinney (batería); Mike Inez (bajo), y William DuVall (voz y guitarra) están en la fase final del lanzamiento del nuevo material inédito de la banda, a la vez que continúan con la gira.Su disco anterior ‘The Devil Put Dinosaurs Here’, fue aclamado por la crítica especializada y con él que dejaron en claro que su fuerza melódica y poder lírico están más fuertes que nunca.A lo largo de su trayectoria, Alice in Chains ha cosechado múltiples nominaciones al Grammy, vendido más de 30 millones de discos a nivel mundial, y cultivado una sólida base de fanáticos que crece a medida que las nuevas generaciones conocen su sonido. Se mantiene hasta hoy como una de las bandas norteamericanas más exitosas e influyentes de todos los tiempos.Alice in Chains4 de septiembre7:30 p.m.Teatro Abraham Chavez en El PasoBoletos: Desde 39.50 hasta 89.50 dólaresDisponibles a través de www.ticketmaster.com, al teléfono 800-745-3000, y en la taquilla de The Plaza Theatre en El PasoAcerca de:*Como el resto de las bandas precursoras del grunge estadounidense, Alice in Chains nació en Seattle.*Surgida en 1987, su sonido ha estado fuertemente ligado al heavy metal, pero siempre con el sentimiento y espíritu del grunge.*Layne Staley, su primer vocalista le imprimió a las canciones y a la imagen del grupo una visión un tanto tétrica y cruda sobre las drogas y la muerte.*Staley falleció el 5 de abril de 2002 a causa de una sobredosis de drogas.*Pasaron cuatro años después de la muerte de Layne para la reunión del grupo con William DuVall como vocalista (quien antes formó parte de Comes With the Fall).Playlist:‘Man in the Box’‘Would?’‘Nutshell’‘Thembones’‘Rooster’‘No Excuses’‘Angry Chair’‘Heaven Beside You’‘Down in a Hole’‘Rotten Apple’‘I Stay Away’‘Junkhead’‘Sickman’‘Got me wrong’‘Sludge Factory’‘Dam That River’‘God Smack’‘We Die Young’‘What the Hell Have I’‘Brother’‘Grind’‘Over now’