Arranca la nueva era

Bajo el mando del nuevo entrenador Dana Dimel, los Mineros de UTEP empiezan este sábado la temporada 2018 del futbol americano colegial con muchas expectativas entre los aficionados que no quieren que su equipo vuelva a tener una campaña sin victorias como sucedió hace un año.Este año, los Mineros jugarán seis partidos en el Estadio Sun Bowl, incluida una edición más de la Batalla del I-10 ante los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México, programada para el 22 de septiembre.Mañana, el equipo picapieda inaugura la temporada como anfitrión de los Lumberjacks de Northern Arizona, a quienes le han ganado en cinco ocasiones en la historia, con un empate, pero la última vez que estuvieron frente a frente fue en 1947.El 8 y 15 de septiembre los Mineros jugarán fuera de casa y regresarán al Sun Bowl hasta el 22 para jugar contra NM State. Dos semanas después recibirán a los Mean Green de North Texas en lo que será el primer partido de conferencia.Los otros rivales de la C-USA que visitarán el Sun Bowl este años son UAB, Middle Tennessee y Southern Miss.Por TVCuando el equipo juegue fuera, o cuando sean locales y no puedas asistir al estadio, puedes ser las acciones del encuentro a través de diferentes canales de televisión, pues tres juegos serán televisados por ESPN3 y cinco por ESPN+, dos por beIN Sports, uno por SEC Network y uno más por AT&T Sporsnet.Como locales, el juego contra Northern Arizona será transmitido por ESPN3, al igual que el partido ante NM State. ESPN+ transmitirá el partido contra UAB, lo mismo ante Middle Tennessee y Southern Miss. Y será beIN Sports el encargado de televisar la visita de North Texas.Como visitantes, serán televisados los siguientes partidos de los Mineros: contra los Voluntarios de Tennessee a las 10:00 por SEC Network; contra UTSA por ESPN+; ante LA Tech por ESPN+; contra Rice por ESPN3; y contra WKU por beIN SPORTS.Nuevos uniformesLos uniformes de los Mineros no podían quedar fuera del nuevo rostro que se presenta en esta temporada y también presentan algunos cambios.Uno de los uniformes es completamente en color anaranjado, en un tono más bajo al de los años anteriores, y lo han llamado ‘Sun City’ (Ciudad del Sol). Otro es azul y lo bautizaron como ‘Desert Sky’ (Cielo del Desierto) y el tercero que presentaron es totalmente blanco y lo denominaron ‘White Sands’ (Arenas Blancas).Cada uno de los tres jerseys tiene sobre el pecho la palabra UTEP, con un pico en la parte inferior del cuello en V y con franjas en las mangas.Los cascos, también en los mismos tres colores, incluirán la palabra UTEP o un pico gigante.Calendario 2018Fecha Rival Lugar Hora TVSep. 1 Northern Arizona Sun Bowl 5:30 pm ESPN3Sep. 8 en UNLV Las Vegas, NV 7:00 pm AT&T SportsnetSep. 15 en Tennessee Knosville, TN 10:00 am SEC NetworkSep. 22 NM State Sun Bowl 5:30 pm ESPN3Sep. 29 en UTSA* San Antonio 5:00 pm ESPN+Oct. 6 North Texas* Sun Bowl 5:30 pm beIn SportsOct. 13 DescansanOct. 20 en Louisiana Tech* Ruston, LA 1:30 pm ESPN+Oct. 27 UAB* Sun Bowl 5:30 pm ESPN+Nov. 3 en Rice* Houston, TX 1:30 pm ESPN3Nov. 10 Middle Tennessee* Sun Bowl 1:00 pm ESPN+Nov. 17 en WKU* Bowling Green, KY 5:30 pm beIn SportsNov. 24 Southern Miss* Sun Bowl 1:00 pm ESPN+*Juegos de conferencia

