Definido, insustituible y persistente… así es el antojo. Nada lo sacia, es un deseo que no se muda ni conforma. Cuando llega, sólo hay que acabar con él.En esta ocasión –como es costumbre- el antojo pedía un toque dulzón. Para mi sorpresa, y el de mis deseos, fui a dar a un lugar que brinda las mejores opciones.Casa Polanco es una repostería, un café donde además de recibir al cliente con el olor del grano tostado, se le enamora con las dulces maravillas que presume en su vitrina.Ubicado en Isaac Newton 906, al lugar se puede llegar fácilmente, ya sea por la Avenida de la Raza o por la Vicente Guerrero. Otro punto a su favor: está abierto de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.Si bien abrió hace apenas dos meses, la repostería es conocida por su variedad de macarons. Al momento hay de maracuyá, oreo, rol de canela, birthday cake, frutos del bosque, lavanda, té de limón, chocolate, chocomenta, pistache y matcha, entre otros.La mente detrás de Casa Polanco es el chef Geeovany Contreras, quien egresó de la GQB Escuela de Arte Culinario especializado en repostería y ahora es maestro en Cook Instituto Culinario.El chef juarense me recibe y muestra las otras delicias que prepara junto a un equipo de 10 profesionales en la cocina.Con el toque y detalle que requiere cada una de estas piezas, los expertos crean maravillas, como los chocolates en forma de Lego, los cruffins -una variante del croissaint y el muffin, popular en la pastelería francesa- o los cronuts -nombre del híbrido entre el croissaint y la dona-, éstos dos últimos rellenos de dulce de leche.En Casa Polanco también preparan al momento postres al plato. La carta ofrece el Chocolove, una sobredosis de cacao, pues tiene pedacitos de brownie con chocolate de leche sobre ganage de chocolate blanco; el Eclair, que es un mousse de queso, compota de frutos rojos, biscuit de chocolate, crumble y helado de pétalos de rosa; y el Tiramisú Mousse, el platillo perfecto para quien adora el sabor del tradicional postre italiano.Las opciones saladas, para antes, después, o a la hora que quieras, son los tres ricos sándwiches que se elaboran con pan recién hecho en el lugar.Tés, tisanas, frapés y un exquisito café de grano oaxaqueño son la cereza de este rico pastel llamado Casa Polanco.Casa Polanco ReposteríaIsaac Newton 906Colonia Del FuturoAbierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

