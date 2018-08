Imagina algo diferente

La mayor ventaja que tienen los eventos sociales en la actualidad es que pueden ser tan diversos como la imaginación lo permita.Siendo así… imagina una boda ‘maya’ en la que la pareja desfila al anochecer ante los invitados por un camino de antorchas y todos entran con vela en mano al interior de un temazcal para ser testigos de la unión. Lindo, ¿no?Esta ceremonia y otro tipo de bodas, ya sean civiles o alternativas, son las que promoverán en Purific Nature Spa a partir de que se lleve a cabo la ‘Bride & Groom Expo Boda’, este 1 y 2 de septiembre.En el lugar ubicado en Pradera Dorada se darán cita 25 expositores de giros variados que no encontrarás en ninguna otra expo. La mayoría ofrecerá productos y servicios muy originales, como cortinas de macramé, losa de peltre, y pasteles tradicionales y veganos.Organizadores del evento informaron que se darán a conocer los servicios que brindará el centro holístico, entre ellos la planeación y ejecución de bodas, como ritos prehispánicos y uniones no religiosas que tienen aspectos de culturas diversas, como las que son comunes en la India o Irlanda.Unión de lazos y ceremonias llenas de simbolismos que usan elementos muy particulares, ya sean velas, arena o vino, son parte de las recepciones que harán en Purific Nature Spa para un número de invitados que oscila entre las 20 y 40 personas.Estas bodas tienen la ventaja de ser íntimas, por lo que los novios podrán tener una verdadera interacción con sus familiares y amigos.En ‘Bride & Groom Expo Boda’ estarán los proveedores que ayudarán a dar el toque especial a este tipo de eventos, entre floristas, reposteros y diseñadores de vestidos de novia, además de un programa de charlas que serán de mucha utilidad para los interesados.Las pláticas que darán expertos están relacionadas a cuidar el presupuesto, a elegir entre el ‘trash the dress’ o el guardado del vestido al vacío, sobre el tipo de sesión fotográfica, la decoración, entre otras cuestiones.Una pasarela y la rifa de una boda son parte de los atractivos de esta expo que se realizará de manera gratuita. No te lo pierdas.Bride & Groom Expo Boda1 y 2 de septiembreHorario: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.Purific Nature SpaRancho Aguacaliente 7220Pradera DoradaEntrada libreEstacionamiento en Walmart

