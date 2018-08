Brilla con fuerza

El experimento resultó y la serie biográfica se convirtió en el fenómeno mediático que le inyectaría vida a la carrera de Luis Miguel. Si bien es cierto que ‘El Sol’ nunca ha batallado para vender las entradas de sus conciertos, no cabe duda que de nueva cuenta vuelve a arrasar en una gira prácticamente agotada.Como el Ave Fénix, el cantante parece renacer y salir avante de entre una serie de infortunios que en forma de deudas, escándalos y enfermedades habían dañado su trayectoria.Pero no hablamos de cualquier intérprete. Es Luis Miguel. Su calidad vocal y la capacidad de cantar éxito tras éxito son las credenciales del cantante mexicano más importante de los últimos tiempos.El tour ‘México por siempre’ arriba este 2 de septiembre al Don Haskins Center de UTEP, fecha en la que volverá a conectar con sus seguidores de ambos lados de la frontera.De acuerdo a los registros de la gira que inició en febrero pasado y que pisó varias ciudades de España y Estados Unidos, algunos de los temas que canta Luis Miguel son ‘Tú, sólo tú’, ‘Amor, amor, amor’, ‘Por debajo de la mesa’, ‘Hasta que me olvides’, ‘La mentira’, ‘Contigo en la distancia’, y por supuesto, varios popurrís con los éxitos de la época ‘Un hombre busca una mujer’ y ’20 años’, e incluso con extractos de canciones de su infancia.Tradición ya en sus recitales, el mariachi aparece en determinado momento y es justo ahí cuando ‘El Sol’ interpreta ‘La Bikina’, ‘Sabes una cosa’ y ‘La fiesta del mariachi’, entre otras.El recorrido por la historia discográfica del cantante continúa hasta la recta final, una experiencia plena de nostalgia y romanticismo que el público cautivo siempre aplaude.‘¡México por siempre!’, lanzado a finales de 2017, es el segundo disco de música mexicana que graba el intérprete y es el que da nombre a la gira que posteriormente recorrerá California, para luego internarse en territorio nacional con una agenda repleta de conciertos en Auditorio Nacional –de donde es ‘amo y señor’ al tener récord de presentaciones-, además de otras ciudades de país.Luis Miguel2 de septiembre a las 8:30 p.m.Don Haskins Center de UTEP151 Glory RoadBoletos de venta en Ticketmaster

