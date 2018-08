Dentro de las muchas sorpresas que uno se puede encontrar en las Montañas Franklin de El Paso están las Cuevas Aztecas, tal vez desconocidas para muchos habitantes y que alguna vez sirvieron para que ahí se protegieran los nativos americanos.Para este domingo está programada una caminata guiada por un ranger o algún voluntario a partir de las 7:30 am, que permite aprender más acerca de las maravillas naturales y culturales que existen en esta frontera , sin necesidad de alejarse demasiado de la ciudad.Esta caminata popular conduce a tres pequeñas cuevas en la cara occidental de las montañas Franklin.Nivel moderadoAsiste y disfruta de la belleza del desierto de Chihuahua en esta caminata considerada de un nivel moderado, lo que implica que se debe tener algo de condición física, pues el recorrido para llegar a la entrada de las cuevas es de una milla y media, es decir que en total se recorren tres millas.Para asistir a esta caminata se requiere hacer reservación al teléfono 915 566-6441.El sendero está bien mantenido durante la mayor parte de la caminata, con una pendiente empinada con escombros sueltos justo delante de la entrada a la cueva, por lo que se toma esa sección lenta y cuidadosamente. Hay bancas para descansar en varios miradores panorámicos a lo largo del camino.Las cuevas, aunque no son profundas, son grandes y son uno de los pocos lugares donde encontrar sombra en la Unidad Tom Mays.Qué llevarHay que tomar en cuenta que todavía estamos en verano y las temperaturas son altas. Por eso es recomendable llevar suficiente agua, así como unos bocadillos (snacks), ya que el paseo puede durar hasta dos hora.También hay que usar ropa cómoda y calzado estilo montañistas o tenis. De manera opcional se puede llevar binoculares, un palo o varilla que sirva como apoyo, cámara fotográfica y un mapa.El costoSe cobra una cuota de $8 dólares para personas de 13 años y mayores, de $1 dólar para niños de 12 años y menores, y quienes poseen el pase del Texas State Park pagan solamente $3 dólares.El horario para las reservaciones es de 8:00 am a 4:00 pm y si ya hizo su reservación, pero por algún motivo decide no asistir, se pide que también hablen para cancelar y ese lugar se le pueda asignar a otra persona.LocalizaciónEl comienzo del camino de las Cuevas Aztecas está ubicado a una corta distancia al este del sendero Tom Mays, justo al lado de un estacionamiento cerca de las áreas de picnic y de campamento. Bien marcado y sencillo, se dirige en una línea en su mayoría recta a las cuevas, que son visibles desde la base. Dos campings más primitivos se encuentran a lo largo del camino, lo que sería una buena opción para los visitantes que pasen la noche.Cómo llegarDesde el lado Oeste por la I-10, tome la salida 6 y viaje hacia el este rumbo a las montañas durante 3.8 millas, la entrada al parque estará a la izquierda. Desde el lado Este sobre el Hwy 54, salga en Transmountain Rd, avance hacia el oeste 7 a 7.5 millas sobre/ a través de las montañas, la entrada al parque estará a la derecha. Un buen punto de referencia o marcador para ayudarlo es la rampa del camión en el lado derecho del highway mientras viaja al oeste; tan pronto como note la rampa, comience a buscar el carril lento para girar a la derecha. Tenga mucho cuidado ya que tendrá que reducir la velocidad rápidamente y el carril de desaceleración es corto.Caminata a las Cuevas AztecasDomingo 2 de septiembre7:30 amTomy May Park Access Rd.El Paso, TX, 79911Cuota: $8 dólares adultos 13 años y mayors; $3 dlls poseedores de Texas State Park Pass; $1 dólares niños 12 años y menoresReservaciones: 915 655-6441

