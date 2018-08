Echan la casa por la ventana

Los Mineros de UTEP inician este sábado la temporada 2018 del futbol americano colegial ante los Lumberjacks de Northern Arizona en el Estadio Sun Bowl, pero antes los aficionados pueden ponerse en modo ‘game day’ con una visita al nuevo y gratuito Albertsons Fan Fest.Ubicado junto al Memorial Gym, en Glory Road y Randolph Drive, el Fan Fest estará abierto de las 2:00 pm a las 5:00 pm y contará con un festival de cerveza artesanal con muestras gratis de 4 oz (Deep Ellum Brewery Dallas Blonde) hasta agotar existencias. Los aficionados también pueden adquirir un tarro de 12 oz por $8 dólares.Los camiones de comida participantes incluyen a Ay Cocula, Heavy D, Off the Grill, Panini Bus, Sabor Mexicano, Thai Grub y Untamed Chef. Los camiones no solo venderán alimentos, sino que participarán en una competencia por el Best Tailgate Food-Chicken. Los primeros 50 miembros de Miner Savings Rewards que se encuentren en el sitio pueden probar la comida y votar en la competencia. Los fanáticos pueden inscribirse en el programa Miner Savings Rewards en www.utepathletics.com/minersavingsmag.La Family Fun Zone contará con numerosas actividades que incluyen brinca-brinca, un obstáculo de 60 pies, un tobogán de dos carriles, un doble saltador deportivo, un futbolín humano, una tirolesa inflable y una montaña de roca. Las ramas del servicio civil proporcionarán pantallas estáticas.La música estará a cargo del DJ Jason Craig.El Fan Fest estará abierto únicamente para este partido contra Northern Arizona.Además, los primeros dos mil 500 aficionados a través de las puertas del estadio recibirán una taza de UTEP con el calendario gratis. Las tarjetas de primera y diez de FirstLight Federal Credit Union y los palitos Chevy Bam Bam también estarán disponibles para los aficionados. El espectáculo de medio tiempo contará con actuaciones de los mejores equipos de baile y porristas en El Paso en ‘Spirit Night’.Los boletos para la temporada de UTEP, empezando en $66 dólares, están disponibles al teléfono (915) 747-6150.Albertsons Fan FestSábado 1 de septiembre 2018Enseguida del Memorial GymGlory Road y Randolph Drive2:00 pm a 5:00 pmVenta de cerveza artesanal comidaBrinca-brinca y otros juegosMúsica con el DJ Jason Craig

