¡A celebrar la cosecha!

Este fin de semana se llevará a cabo el festival de vino Las Cruces Harvest, en el que estarán presentes las mejores bodegas del estado de Nuevo México, además habrá camiones de comida excepcional, artesanos talentoso y músicos galardonados.El festival Las Cruces Harvest Wine trae la emoción de la cosecha en todo Nuevo México a este evento de tres días y cuenta con una amplia selección de vinos tintos, blancos y espumosos que van desde suaves y dulces a audaces y secos. Comparta la experiencia con amigos o tome una cita para esta tradición anual del fin de semana del Día del Trabajo.Su boleto incluye una copa de degustación de cortesía para degustar excelentes vinos. Los vinos también están disponibles para su compra por copa, botella o caja.La historiaBienvenido al campo vinícola de Nuevo México y el comienzo de un viaje increíble. Hace casi 400 años, en 1629, las primeras uvas se plantaron a lo largo de las orillas del Río Grande y nació la viticultura estadounidense. Estas viñas originales fueron contrabandeadas desde España y plantadas por monjes para producir vinos para ceremonias y sacramentos. Lo que comenzó como una tradición sagrada finalmente se convirtió en una industria próspera, y para fines de 1800, Nuevo México producía más de un millón de galones de vino al año.Era modernaLa industria vitivinícola actual de Nuevo México continúa evolucionando desde las raíces tradicionales europeas, con más de 50 bodegas y salas de degustación en todo el estado. No es difícil rastrear la influencia de la antigua España en nuestros vinos contemporáneos, pero también se pueden saborear las tradiciones de Francia, Italia, Alemania y América Central en nuestras cosechas actuales. Por eso este festival te invita a explorar la región vitivinícola más exclusiva e independiente de América en el corazón del suroeste. ¡Viva Vino!Las Cruces Harvest Wine FestivalDel 1 al 3 de septiembre 2018Southern New Mexico State Fairgrounds12125 Robert Larson Blvd.Las Cruces, NM, 88007Boletos disponibles en holdmyticket.comCosto de boletosConductor designado y menores de 15 a 20 años, $5 dólaresVálido cualquier día del festival.Incluye agua o refrescos gratuitos.Las puertas abren a las 12:00 p.m. todos los días.TODAS LAS VENTAS FINALES. SIN REEMBOLSOS. SIN INTERCAMBIOS.Militares, $17 dólaresSolamente con una identificación militarVálido cualquier día del festival.Incluye una copa de degustación de cortesía y muestras de vinos de Nuevo México.Las puertas de entrada general abren diariamente a las 12:00 p.m.TODAS LAS VENTAS FINALES. SIN REEMBOLSOS. SIN INTERCAMBIOS.Admisión general, 21 años y mayores, $20 dólaresVálido cualquier día del festival.Incluye una copa de degustación de cortesía y muestras de vinos de Nuevo México.Las puertas de entrada general abren diariamente a las 12:00 p.m.TODAS LAS VENTAS FINALES. SIN REEMBOLSOS. SIN INTERCAMBIOS.Entrada VIP, 21 años y mayores, Solamente el sábado, $35 dólaresIncluye:Acceso temprano de 11 a.m. a 12 p.m., sábado 1 de septiembre.Copa de vino VIP y un regalo VIVAVINO.$5 dólares de descuento en cualquier compra de vino por botella.$5 dólares de descuento en cualquier mercancía de vino de Nuevo México.UN SABOR DE COSECHA – Carpa Lounge & Hors d'oeuvre, Solamente el domingo, $65 dólaresEl sabor de la cosecha por DragonflyBoleto de admisión general más acceso al evento ‘Sabor de cosecha’ / carpa lounge.Boleto válido sólo el domingo 2 de septiembre. La comida se sirve de 1:00pm – 3:00 pm.Incluye:¡Vino y quesos de alta gama, carnes, tapenads, salmón y mucho más!TODAS LAS VENTAS FINALES. SIN REEMBOLSOS. SIN INTERCAMBIOS.Actvidades diarias12:00-4:00 pm, Clases de pintura2:00 pm, Lecciones de salsa2:30 pm, Pisado de uvas por mujeres3:30 pm, Pisado de uvas por hombres4:00 pm, Pisadas finales de uvaMúsicaSábado12:00-2:00 pm, Frontera Bugalú2:00-4:00 pm, Damien Wyldes4:00-6:00 pm, Samba Alma de FogoDomingo12:00-1:00 pm, Damien López1:00-3:00 pm, Vibes Arise3:00-6:00 pm, Urban EdgeLunes12:00-3:00 pm, Chris Baker3:00-5:00 pm, Soul and Rhythm Crew

