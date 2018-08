Noche Piano con Armando Merino

Un concierto de piano con Armando Merino siempre será una propuesta inobjetable para el fin de semana y un regalo para los sentidos, más aún al tratarse, como en esta ocasión, de un evento abierto al público.El concierto, cuyo repertorio abarca piezas que van “Del estilo galante a la expresión romántica”, tal como su título anticipa, ofrece una primera presentación en el Centro Cívico Smart, el cual también se presentará en tarde en el Fox Fine Recital Hall, de UTEP.La serie concluirá en el Teatro Río Grande, de Las Cruces, Nuevo México; excelente noticia para quienes no hayan podido asistir o simplemente deseen repetir la experiencia.Cabe destacar que la organización de este evento corrió a cargo del Centro Cívico Smart, el Consulado General de México en El Paso, el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte, Río Grande Theatre y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¡Definitivamente no te lo puedes perder!Sobre el pianista:(Información del Centro Cívico Smart)Sea como solista, en recitales, al frente de una orquesta, al lado de distinguidos cantantes o ensambles de cámara, Armando Merino ha entusiasmado al público y a la crítica en todo momento de su carrera. Poseedor de una sólida técnica interpretativa, cursó estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, de donde egresó con mención honorífica para posteriormente obtener el grado de maestría y estudios profesionales. A lo largo de su trayectoria, ha sido destacado aprendiz de Artur Balsam, Michael Blok, Nina Svetlanova, Néstor Castañeda y Guadalupe Parrondo, todos figuras de gran prestigio en el ámbito musical. Sus interpretaciones abarcan obras de los más variados compositores: de Bach a Hindemith y de Mozart a Albéniz, y las distancias parecen no importar, pues Merino está siempre preparado para ofrecer una interpretación sensible y bien documentada de cada estilo. Siendo aún estudiante, el gobierno mexicano le otorgó en 1984 la Mención Honorífica del Premio Nacional de la Juventud, que recibiera de manos del Presidente de la República. Al concluir sus estudios de posgrado en Nueva York, Armando Merino se incorporó al quehacer musical de México y a partir de entonces, su presencia ha sido una constante. En el campo de la docencia, es Profesor de Tiempo Completo de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde imparte clases y seminarios en los niveles de Licenciatura y Maestría; en el campo de la interpretación, su intensa actividad lo ha llevado a presentarse en importantes foros de la República Mexicana, Estados Unidos y Francia, así como a formar parte, desde el año 2000, del grupo de Concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Por otra parte, su trabajo ha representado un gran aporte a la música mexicana de concierto, debido a que todos sus discos contienen primeras grabaciones mundiales de obras de grandes compositores mexicanos.Concierto a cargo de Armando Merino30 de agosto en Centro Cívico SmartGeneral Monterde y Municipio LibreA las 7:00 p.m.Entrada libre31 de agosto, 2018.6:00 de la tardeFox Fine ArtsRecital Hall500 W. University Ave. M301El Paso TX, 79968.Entrada libre1 de septiembre a las 7:00 de la tardeTeatro Río Grande en Las Cruces, N.MEntrada Libre

