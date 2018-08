Queen sinfónico

Escuchar la música de la banda Queen en vivo con la complicidad de una orquesta es una de las cosas que nadie debería perderse en la vida.Este 25 de agosto tienes esa oportunidad a partir de las 8:00 p.m. en el Teatro Plaza de El Paso, con la presentación del concierto The Music of Queen con la banda Windborne y la Orquesta Sinfónica de El Paso (EPSO).Para este evento, los 50 músicos de la orquesta estarán bajo la conducción del director invitado Brent Havens, y la voz de Brody Dolyniuk, de la banda Windborne.Windborne’s Music of QueenEl grupo que interpretará los temas de Queen junto a la Sinfónica de El Paso, debutó en 2009 con este espectáculo en el que reproducen de la manera más fiel posible la música de los británicos en compañía de diferentes orquestas.En este concierto verás numerosas armonías vocales, grandes arreglos musicales, mucha energía en escena y las canciones que se han convertido en himnos.El cantante forjado en la escena de Las Vegas Brody Dolyniuk tiene en sus manos la compleja tarea de representar a Freddie Mercury.Si conoces algunos de los temas de Queen, o eres un fan que conoce al pie de la letra cada canción, en este concierto encontrarás todos los temas que imaginas.Windborne’s Music of Queen promete incluir en su repertorio temas de los discos ‘Classic Queen’, ‘A Night at the Opera’, ‘Sheer Heart Attack’, ‘News of the World’, ‘A Kind of Magic’, y ‘The Works’.El grupo de músicos que te harán cantar y bailar en tu asiento de principio a fin, está formado por Brent Havens (director musical y arreglista); Brody Dolyniuk (voz y guitarra); Dan Clemens (bajo y coros); Powell Randolph (batería y coros); George Cintron (guitarra y coros), y Justin Avery (teclados y coros).The Music of Queen(Concierto con la Orquesta Sinfónica de El Paso y el grupo Windborne)25 de agosto8:00 p.m.Teatro Plaza en El PasoBoletos: 75, 60, 45 y 30 dólares más 3.50 dólares de impuestos.A la venta en taquilla del teatro y a través de la página www.epso.orgInformes al teléfono (915) 532 3776Niños de cinco años en adelante son bienvenidos a este evento