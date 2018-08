En vivo los temas de Tool

Si creías que era imposible escuchar en vivo los temas de la banda Tool, este 25 de agosto el grupo The Pot, te llevará de la mano a recorrer su legado musical.La cita es en el Rockhouse Bar & Grill en El Paso a partir de las 8:00 de la noche, donde los grupos TriArchy, The Third Edge, y Mondoshawan abrirán este concierto.Luego, The Pot integrado por Allan Morriv (voz); Jay Arriaga (batería); Brian Fausnaugh (bajo), y Marco Pimentel (guitarra) se encargarán de elevar tus sentidos a otro nivel con la música de Tool.El repertorio contemplado por el grupo fronterizo abarca canciones de todos sus álbumes, entre ellas ‘Sober’, ‘Aenima’, ‘Schism’, ‘Lateralus’, ‘The grudge’, ‘Vicarius’, y ‘Jambi’.Esta banda tributo formada en 2016 se ha presentado en Ciudad Juárez, Chihuahua capital, y Delicias.The Pot es el título de una de las canciones de Tool, correspondiente al álbum ’10,000 Days’ (2006).Luego de la presentación en El Paso, The Pot regresa a Ciudad Juárez el 8 de septiembre en el bar Hysteria y el 3 de noviembre a la ciudad de Chihuahua.Acerca de ToolPara los fans y los no fans, este es uno de los grupos representativos del rock de la década de 1990 con una admirable habilidad de convertir la simetría y los misterios de la naturaleza humana en canciones únicas.Si algo intriga a todo aquél que conoce a Tool es el uso de símbolos místicos presentes en sus letras, su música, sus videos y el diseño de las portadas de sus discos.Quienes han estudiado sus temas a fondo, se han encontrado con una serie de complejas estructuras en compases y ritmos. La banda compone la mayoría de sus temas con base en patrones numéricos que pueden o no contener un significado esotérico o místico.En distintas entrevistas, el grupo ha puesto énfasis en que su intención primordial es liberarse a través de la música, abrir su mente y también la de quienes los escuchan.Su último álbum de estudio fue ’10,000 Days’ de 2006, y según sus integrantes, en 2019 liberarán nuevo material.The Pot: Tributo a ToolInvitados especiales: TriArchy, The Third Edge, y Mondoshawan25 de agosto8:00 p.m.Rockhouse Bar & Grill en El Paso(9828 Montana Avenue, suite D)Admisión: 10 dólares