War sigue en la batalla

WAR, uno de los grupos más populares de la década de los setentas sigue vigente y viene este 24 de agosto a Inn of the Mountaing Gods Resort & Casino en Mescalero, Nuevo Mexico.Escápate a presenciar el concierto de esta banda, reconocida en el mundo de la música por ser una de las más eclécticas, por mezclar en sus sonidos el soul, latino, jazz, blues, reggae y rock, pero siempre con el funk como su bandera más representativa.Desde 2009 a la fecha, WAR reúne a miles de fans en giras propias o con su participación en festivales internacionales.En 2014, tras 20 años sin grabar material nuevo, la banda lanzó el álbum de estudio ‘Evolutionary’, cuyos temas sonarán esta noche en la lista de canciones de WAR, así como sus grandes éxitos ‘Low Rider’ y ‘Why Can’t We Be Friends?’.El grupo, nacido en 1969 en Long Beach, California a iniciativa del ex vocalista de The Animals, tuvo desde su inicio la misión de difundir un mensaje de hermandad y armonía justo en medio de la crisis de la guerra de Vietnam.“Nuestros instrumentos y voces se convirtieron en nuestra arma y nuestras canciones fueron las municiones que disparamos contra el racismo, el hambre, las pandillas, el crimen y la guerra”, dicen los integrantes de WAR a través de su página.Actualmente está integrada por Leroy ‘Lonnie’ Jordan (voz, guitarra, teclados y percusiones); Stuart Ziff (guitarra); Marcus J. Reyes (percusiones); Scott Martin (saxofón); Stanley ‘The Baron’ Behrens (armónica); René Camacho (bajo); y Sal Rodrigues (batería).WAR en concierto24 de agosto8:00 p.m.Inn of the Mountain Gods Resort & Casino(287 Carrizo Canyon Road, Mescalero, Nuevo mexico)Admisión: 29 dólares más impuestosDisponibles a través de www.ticketmaster.comMayores informes a través de la página: innofthemountaingods.com