El final de la temporada regular en la Liga de la Costa del Pacífico está cada vez más cerca y a partir de hoy a los Chihuahuas de El Paso les quedan únicamente diez partidos en su casa, el Southwest University Park, en los que estarán peleando por cuarto año consecutivo el título de la División Pacífico Sur.Hoy, mañana y el domingo continúa la serie ante los 51s de Las Vegas que inició el pasado miércoles. El lunes será día de descanso y el martes 21 iniciarán serie de tres juegos contra los Isótopos de Albuquerque.Los juegos de hoy y mañana darán inicio a las 7:05 pm y el del domingo a las 6:05 pm, mientras que los tres partidos contra Albuquerque empezarán a las 6:35 de la tarde.Como en cada juego de los Chihuahuas en su estadio, estarán presentes también las promociones que entretienen a los aficionados, e incluso, algunas de ellas les hacen ganar premios o ahorrarse unos dolaritos.Por ejemplo, hoy cuatro aficionados tendrán la oportunidad de ganar una pantalla plana, mañana es sábado tradicional de noche de fuegos artificiales, y este domingo los aficionados pueden acudir con sus perros al estadio, además de que al final del partido los niños pueden correr las bases.El martes es de tacos y cervezas con precios de $2 dólares, hasta dos horas y media después de que se abran las puertas.Para el miércoles 22, que es noche de Diablos, se regalará un jersey réplica de aquel equipo a las primeras mil 500 personas que ingresen con boleto pagado. Y el jueves, además de ser ‘jueves económico’, será un día de relajamiento con la Noche de yoga.Las Vegas en El PasoDel 16 al 19 de agostoSouthwest University ParkHorario: Viernes y sábado a las 7:05 pm, domingo a las 6:05 pmAlbuquerque en El PasoDel 21 al 23 de agostoSouhtwest University ParkHorario: los tres días a las 6:35 pmPromocionesViernes 17 de agostoFetch the fun FridayEs divertido ser un fanCuatro aficionados tendrán la oportunidad de ganar una pantalla plana.Sábado 18 de agostoNoche de fuegos artificiales espectaculares.Domingo 19 de agostoKids Day SundayAl final del partido los niños recorren las bases como lo hacen sus jugadores favoritos.Bark at the ParkAficionados pueden llevar a sus perros. Al ingresar, los propietarios deben proporcionar una exención firmada y un comprobante de las vacunas actualizadas.Regalo para perros (500)Debe estar presente con boleto pagado. Límite de uno por perro por boleto pagado hasta agotar existencias.Martes 21 de agostoTaco Tues & Brews, tacos $2 dlls, Cerveza Estrella 12 oz $2 dlls. La oferta termina 2 horas y media después de que se abran las puertas.Ahorro para militares en activo y veteranos, socorristas y oficiales de gobiernoSe ofrece un nuevo ahorro del 25% para militares, socorristas, veteranos y funcionarios del gobierno. La tarifa especial está disponible para los juegos de lunes a jueves en las Zonas E, L, D y K a través de GovX.com o en persona con identificación válida en cualquiera de las taquillas del Southwest University Park.Miércoles 22 de AgostoSeniors Eat FreePersonas de 60 años de edad y mayores comen gratis. Reciben un cupón de comida para un Jumbo Hot Dog canjeable en Monchi’s o Rio Grrrande Grill.Diablos DaysLos Chihuahuas viajan en el tiempo hasta 1987 y visten uniformes retro de los Diablos de El Paso.Replica Jersey de regalo (1,500)Debe estar presente con boleto pagado. Límite de uno por persona con boleto pagado hasta agotar existencias.Jueves 23 de agostoJueves económicoBudweiser o Bud Light de 12 oz, $2 dlls; Margaritas $2 dlls; Pepsi de 20 oz o bebidas suaves $2 dlls; Palomitas $2 dlls; Chihua’rrrines $2 dlls. La promoción termina dos horas y medias después de que se abren las puertasNoche de yogaMantenga la calma y diga om. Asista al estadio para una noche relajante, pero emocionante... ¡y con suerte una victoria de los Chihuahuas! ¡No pierdas la oportunidad de hacer yoga en el campo después del juego, usando el código YOGANIGHT2018 al momento de pagar! Para obtener más información llame a Corey Cerrone al 915-242-2010.

