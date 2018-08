Con sabor fronterizo

El repunte de la actividad gastronómica en la ciudad requiere de un evento como el que se llevará a cabo este 18 de agosto de 10 de la mañana a 7 de la tarde.La primera edición de la Expo Bares y Restaurantes tendrá lugar en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, apoyado en un interesante programa de conferencias y master class dirigido a propietarios, directores, gerentes generales, de compra, administradores, chefs y emprendedores del ramo restaurantero del norte de México.El evento pondrá a disposición de los interesados los productos y servicios que demandan cafeterías, bares y restaurantes, por medio de la interacción que se hará con 74 empresas participantes provenientes de El Paso, Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Torreón, Ciudad de México y Guadalajara.Así, en 84 stands bien dispuestos en el centro de convenciones, se ofrecerán productos cárnicos, mariscos, diseño y fabricación de cocinas, consultorías, uniformes, equipo, cristalería y losa, licores, cervezas, fabricación de food trucks, material de limpieza, entre otros.“Con este evento se pretende mejorar la calidad que los negocios brindan. La industria restaurantera y gastronómica está teniendo un repunte, está innovando, creando nuevas tendencias, adaptando tecnologías para el proceso de los alimentos, y la mixología está creciendo en Ciudad Juárez”, expresó Manuel Puente, director general de Expo Bares y Restaurantes.Como dato, Puente agrega que existen 4 mil 458 empresas del giro, entre bares, discotecas, antros, restaurantes, cafeterías y puestos de comida, y que tan sólo de mayo de 2017 a mayo de este año se expidió un permiso diario para abrir un negocio de alimentos y bebidas.Las conferenciasTemas como ‘Las tendencias en la mixología’ y ‘La importancia de un crédito para tu negocio’, son los que se expondrán durante las conferencias que se lleven a cabo en el evento.“Analizaremos no sólo las tendencias globales a nivel México, sino que veremos cómo podemos aplicarlas en los bares y restaurante de nuestra localidad. Analizaremos casos de éxito en Ciudad Juárez en donde la coctelería ha impactado no sólo generando más ingresos para nuestros centros de consumo, sino mejorando la experiencia para nuestros clientes”, dice Óscar Olvera, embajador de marca para sotol Flor del Desierto y uno de los conferencistas que participará.Programa de conferenciasLa importancia de un crédito para tu negocioPor Fernando Villicaña de Banregio11:30 a.m.Maridaje de vinos con gastronomía mexicanaPor Fernando Ruiz de Vinos L.A. Cetto12:10 p.m.Emprendiendo una denominación de origenPor Ariana de León de sotol Cinco Tragos1:00 p.m.Tendencias de coctelería para 2020Por Oscar Olvera de sotol Flor del Desierto1:50 p.m.Un logo es una marca, una marca es tu voz y tu producto un souvernirPor Édgar Peña de Mezonia2:40 p.m.Master classPor Poncho Mena de Henessy México3:30 p.m.¿Cómo pasamos de vender malteadas a vender franquicias?Por Hazel y Briana Núñez de Lucy’s Shake Factory4:20 p.m.¿Cómo aprender a vender y ganar dinero en tu restaurante?Por Alonso Méndez de Restaurants Business Institute5:10 p.m.Creatividad y desarrollo de saboresPor Gabriel Rodríguez, Top Chef México6:00 p.m.Expo Bares y Restaurantes18 de agostoHorario: de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.Centro de Convenciones Cuatro SiglosBulevar Cuatro Siglos, a unos metros de la calle ArizonaAcceso gratis con el pre registro en la página web www.expobaresyrestaurantes.com

