De un viaje entre amigos a Estados Unidos, del que surgió la inquietud de recrear algunos de sus sabores y darles un toque de México, surgió en 2013 Hungry Brothers.Este es un lugar especializado en hamburguesas y sándwiches gourmet tipo americano, que actualmente ostenta un reconocimiento por parte de El Paso Food Critic a Las Mejores Alitas de Juárez y El Paso.Aunque la mayoría de sus clientes llega con la idea de que el lugar es parte de una franquicia de fuera, Hungry Brothers es orgullosamente juarense con miras a expandir sus horizontes en vista de la preferencia del público.“El nombre surgió porque somos un grupo de amigos que teníamos hambre, que somos como hermanos y queríamos un lugar donde la gente encuentre buena comida, buen ambiente familiar, que podamos pasárnosla bien, y olvidarnos del estrés”, dice el chef Adalberto Orozco.El lugar abrió por primera vez en un local de 60 metros cuadrados con siete mesas ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República, pero a partir de la publicidad boca a boca y las recomendaciones de los clientes, en junio de 2016 abrió la sucursal en Avenida de la Raza.Esta sucursal tiene un aforo para 207 personas, espacio para eventos privados, y el Café Hungry Brothers (a un costado del restaurante) que te ofrece postres, tisanas, vinos, cerveza artesanal de factura local y regional, y un menú en el que predominan las ensaladas y paninis.Restaurante“Aquí se hizo la magia”, afirma el chef desde el restaurante en Avenida de la Raza.Y gran parte de la magia radica en su menú de sándwiches, hamburguesas y desayunos tipo americano con un toque mexicano.Uno de los ejemplos de su menú que han cautivado a los comensales son las hamburguesas LA Burger que contienen tocino y queso americano, con pan y aderezo de la casa.La Hamburmexa tiene en su centro carne molida de sirloin, chorizo, y un abanico de aguacate con aderezo de la casa.Un detalle que ha cultivado el aprecio por estas hamburguesas y sándwiches es que todos se sirven con papas curly.Los sándwiches son punto y aparte. Sus sabores terminarán por cautivarte, como el de chilorio norteño, que es aderezado con vino tinto, cerveza oscura y un toque de chile pasilla, gratinado con queso asadero en pan ciabatta o chapata.El Hit Dog es otro punto y aparte en el menú, pues lleva tocino, chili beans, cuatro tipos diferentes de queso y su guarnición de papas curly.Penando en su clientela vegetariana, Hungry Brothers tiene en su menú opciones como el sándwich con calabazas al grill, alcachofa, espinacas, champiñones, tomate deshidratado, con o sin queso manchego gratinado.El Mandela Sándwich contiene champiñón Portobello, pimiento morrón, cebolla al grill con o sin queso manchego, y se sirve con papas curly o ensalada.Si así lo pides, tu sándwich o hamburguesa se te puede preparar en pan Oveja Negra, llamado así por ser un pan de centeno negro con un gran sabor.Como patrocinador oficial de los Bravos de Ciudad Juárez, Hungry Brothers tiene en su menú de botanas la Charola Brava, que incluye alitas, dedos de queso, papa, flor imperial (cebolla cortada en forma de flor rebosada) y cinco cervezas para compartir entre amigos.DesayunosLos desayunos han ido ganando puntos entre un cada vez mayor número de comensales, que vienen atraídos por la promoción de dos desayunos por 139 pesos y café con refill, pero una vez que prueban los platillos, regresan por el sabor y el servicio.Uno de los más famosos es el Golden Skillet, que trae salchicha polaca, papa, fajitas de sirloin o de pollo, montado con dos huevos estrellados o revueltos gratinados con queso Chihuahua.Si no la has probado, la Tortilla Española te encantará con su combinación de chorizo español, papa, pimiento morrón rojo y verde, y cebolla sofrita con guarnición de ensalada.Para los que gustan de las opciones tradicionales, están los chilaquiles rojos o verdes, o los Chilakillers sabor chipotle.¿Y las bebidas?Los cantaritos con el emblema de Hungry Brothers te robarán el corazón, pero también lo hará su mezcla de jugos de naranja, toronja, limón, sal y tequila. Los viernes en promoción, por 99 pesos pides esta bebida y te llevas a casa el cantarito de recuerdo.Los domingos, para acompañar tu desayuno o empezar el día con todo, los clamatos y mimosas están al 2 x 1 en 60 pesos.Para los conocedores de la cerveza, aquí encontrarán marcas artesanales y locales, como la Simple Man de Hungry Brothers, una cerveza ámbar, hecha en Chihuahua y bautizada así en honor a una canción de Lynyrd Skynyrd.¿Se te antojó?Hungry BrothersCon servicio a domicilio en las dos sucursales.Sucursal Avenida de la Raza 6372, Plaza Raza Avenue, locales 1 y 2Abierto de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 11:00 p.m.Viernes y sábados de 7:30 a.m. a 2:00 a.m.Teléfono: (656) 289 24 66Sucursal Express: Triunfo de La República 4635 interior 2Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.Domingos 12:00 a 9:00 p.m.Teléfono: 611 52 43Síguelos en:FB/hungrybrotherswww.hungrybrothers.com.mx

