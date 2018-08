Comedia moderna

En 2016, Sofía Niño de Rivera se convirtió en la primera mujer comediante en grabar un programa para Netflix; es mexicana, nació en el 86 y actualmente es una de las voces más escuchadas de la comedia de autor.Desde el principio, su trabajo ha llevado el sello de su personalidad extrovertida, inquieta y sin filtros y dado lugar a opiniones divididas: mientras algunos simpatizan con ella y la imitan, otros la desaprueban.De todas formas, su crítica social expresada a través de la comedia, ha alcanzado gran audiencia en redes sociales y en espacios como el Foro Shakespeare, el Teatro Metropolitan y el Gotham Comedy Club de Nueva York.La comediante es conocida por sus apariciones en distintos medios de comunicación nacionales, donde ha hecho saber sus opiniones en relación con asuntos tan delicados como la calidad de la educación en México y el acoso sexual en el trabajo.Mordaz, pero sin caer en la agresión, Niño de Rivera es la misma chica que se burló del presidente y tiempo después se sentó junto a él para dialogar en el marco de un foro sobre liderazgo en redes sociales.“Selección Natural”, su segundo especial para Netflix ha sido fuertemente criticado por chistes que hirieron la sensibilidad de ciertas audiencias, mismas que la tildaron de clasista y antifeminista.Por otro lado, Sofía ha emitido declaraciones para la campaña #metoo, orientada a la prevención del acoso sexual, siendo especialmente sonada la entrevista que concedió a Carmen Aristegui y en la que habló sobre una vivencia propia.Como parte de este esfuerzo, Niño publicó en su canal de youtube un video en el que dirigió el siguiente mensaje a las personas que han pasado por una experiencia similar:“Mujeres y hombres que han tenido una historia, que tienen heridas y les da miedo todo esto y les da miedo el público, no tengan miedo. Número uno; no están solos y número dos, quien hace ruido es porque se está moviendo”.El hecho es que hay Sofía para rato y como muestra, basta saber que su siguiente presentación se llevará a cabo mañana en el Teatro Plaza en punto de las ocho de la noche, donde ofrecerá un show diferente a los que con anterioridad se han visto en Netflix.Sofía Niño de RiveraStand up (No es ninguno de los de Netflix)18 de agosto, 2018.8:00 de la nochePlaza Theatre(One Pioneer Plaza)Más información: 915-231-1100

