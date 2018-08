Retrata realidades

El fotógrafo Luis Meraz vuelve a mostrar su trabajo en dos exposiciones casi paralelas en las que comparte proyectos que ya han sido apreciados en otras partes del mundo.La primera de ellas es ‘Chiapas: una ventana a la zona de conflicto’, la cual se inaugura el próximo 21 de agosto a las 7 de la tarde en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Hace 22 años que se montó la muestra para una primera exhibición, y ahora de nuevo las 35 fotografías en formato grande darán cuenta de un pasaje de la historia reciente: el conflicto armado entre el Gobierno de México y la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Meraz comenta que las imágenes revelan la vida cotidiana dentro de los campamentos zapatistas; hombres, mujeres y niños concentrados en los ‘Aguascalientes’, centros de resistencia que contaban con auditorios, clínicas, letrinas, bañeras, bibliotecas y dormitorios, que siempre estaban rodeados por bases del Ejército federal.También hay fotografías del Subcomandante Marcos, a quien el fotógrafo tuvo la oportunidad de llegar luego de permanecer un tiempo en la zona de conflicto colaborando en la recolección de alimentos.Como corresponsal de El Diario en México, recuerda, asistió a una rueda de prensa en la que la actriz Ofelia Medina le dice que necesitan voluntarios para llevar ropa y alimentos, y así fue cómo se fue metiendo en la zona zapatista, en donde se quedó por dos años.“Son fotos que muchos periodistas no tomaron porque yo tenía acceso a áreas donde los demás no, porque entraba con alimentos”, menciona Meraz, quien no desaprovechó la oportunidad de capturar esa parte de la historia de México.La segunda exposición, a inaugurarse el 23 de agosto en la Biblioteca Central de la UACJ se titula ‘Ángeles sin demonios… santos’.El material fue capturado a lo largo de varios años y en él es aprecian esculturas de ángeles, mayormente.Las 25 fotografías que conforman la exhibición fueron tomadas en Alemania, Francia y México, y la motivación que la creó fue la de reflexionar cómo es que el ser humano plasta en ese arte algo que no ve.‘Chiapas: una ventana a la zona de conflicto’21 de agosto a las 7:00 p.m.Rectoría de la UACJPlutarco Elías Calles y Hermanos EscobarEntrada libre‘Ángeles sin demonios… santos’23 de agosto a las 7:00. p.m.Biblioteca Central Carlos Montemayor (ICSA)Heroico Colegio Militar 3775Entrada libre

