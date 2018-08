Para reír no hay documentos

Pedro Herrera III, más conocido como Chingo Bling es un rapero, productor y comediante estadounidense de ascendencia mexicana, y este 17 de agosto viene al teatro Abraham Chavez de El Paso a traer su gira ‘Puro Hustle Tour’.La gira, incluye los temas de su último álbum ‘They Can’t Deport Us All’, cuyo título y contenido ha provocado lo mismo expresiones de apoyo que de odio.Sus temas han creado una forma de conexión entre los hispanos en Estados Unidos , tanto entre los indocumentados como entre los de tercera generación.La forma en que lo logra radica en las constantes referencias culturales con las que la mayoría de los hispanoamericanos pueden identificarse, como las referencias a su abuela y a ‘the pulga’ (mercado o tianguis).Desde que Chingo Bling es un hijo de padres mexicanos que creció en el sureste de Houston, Texas (una zona predominantemente mexicoamericana), no tiene empacho en compartir sus experiencias y convertirlas en materia prima para sus sketches y rimas.Su presencia va más allá de los videos en Youtube, canciones y presentaciones en vivo. Chingo Bling tiene un vehículo (o food truck) para venta de tamales en Houston, gesto que ha sido aplaudido por muchos, pero también ha sido objeto del odio de sus detractores a raíz del título de su disco ‘They Can’t Deport Us All’.En represalia al mensaje de su más reciente material, su vehículo de tamales fue vandalizado, tiroteado y robado.A pesar de esto, el comediante y rapero sigue en pie con su mensaje y es considerado por muchos de sus fans como una voz para los inmigrantes e hispanos en Estados Unidos.Conócelo:-Nació el 5 de septiembre de 1979-Tiene 38 años-Houston, Texas es la ciudad que lo vio nacer.-Pertenece a la primera generación de mexicoamericanos en su familia.-Sus canciones más famosas: ‘Puro Pinche pari’, ‘Like This n Like That’, ‘Banda Make Her Dance’, ‘Hotline Bling’, ‘Me Vale Madre’, ‘Cerveza’, ‘Wall Like Cleto’.-Tiene un programa especial en Netflix llamado ‘Chingo Bling: They Can’t Deport Us All’.Chingo Bling Puro Hustle Tour17 de agosto8:00 p.m.Teatro Abraham Chávez en El PasoBoletos: 25 a 35 dólares más impuestosDisponibles a través de www.ticketmaster.com y taquilla del teatro Abraham ChavezTeléfono para informes: (915) 231 1100