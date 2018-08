Capitán crack

Con resultados que ubican a Bravos FC Juárez en la mejor posición del Torneo de Apertura 2018 de la Liga de Ascenso y ya bien aclimatado a la dinámica fronteriza, Leandro Carrijo Silva vive un buen momento.Delantero que porta el número 9 en su espalda y que además es capitán del equipo, el brasileño llegó a Ciudad Juárez en 2015 y desde entonces suda el uniforme marcado con la X y da muestras de entrega en cada partido.Lejos, en Minas Gerais, dejó a madre, padre y hermana. A la frontera más fabulosa del mundo llegó con esposa y una pequeña hija, pero antes de eso jugó al balompié del otro lado del Atlántico.La trayectoria del futbolista de 32 años fija su primera participación en un equipo fuera de su natal Brasil en 2008, cuando fue a Portugal a jugar con el Vitoria Setubal.Posteriormente arriba en una primera ocasión a Hong Kong con el South China AA, donde permanece cinco meses nada más; luego regresa a Brasil y continúa activo en la cancha, para después regresar a Asia y establecerse durante un periodo de dos años.De su llegada a México, él mismo da cuenta: “Vino la oferta para ir a Celaya, en 2013 llegué y jugué dos torneos, después me fui a San Luis, en el primer torneo no nos fue muy bien, pero en el segundo llegamos hasta la final, salimos subcampeones, yo fui campeón de goleo compartido con otro jugador y ya de ahí me compraron mi carta”.Sonriente y relajado, saluda a sus compañeros momentos antes del entrenamiento, pero sigue su relato y lleva la memoria justo al día en que le propusieron jugar en Ciudad Juárez, en una escuadra recién formada.“Cuando me dijeron que venía a Juárez pues siempre te pones a buscar qué hay en la ciudad y entonces nos espantó un poco. Vine yo primero, llegué y vi que no era lo que veía en internet, le hablé a mi esposa, le dije que estaba tranquilo, que había gente en la calle y que no había problema. La delincuencia existe en cualquier lugar”, comparte Carrijo Silva.Convertido en la gran figura del equipo, el brasileño se declara totalmente adaptado a la frontera, tan es así que dice no extrañar demasiado la tierra de la samba y el bossa nova.“La verdad no extraño Brasil porque hace 10 años que salí y hace cinco que estoy en México. Mi hija llegó con ocho meses, entonces ya es mexicana. Lo que extraño es a mi mamá, a mi papá, mi hermana, mi abuela, la familia, algunas comidas, pero intentamos hacer algo igual”.“La niña ahora tiene cinco años y ya empezó a ir a la escuela, mi esposa hizo amistades y ya nos adaptamos, nos gusta mucho Juárez, ya tenemos casa y nos sentimos de acá”, expresa el máximo goleador de los Bravos.Fuera de la canchaEl trabajo en la cancha exige creatividad, fuerza y concentración; mente y cuerpo en armonía si es que se quiere llegar al objetivo.La tarea es demandante, así que después de los entrenamientos o de los juegos que se disputan ya sea en el Estadio Benito Juárez o fuera de casa, Leandro Carrijo siempre busca descansar.“Me quedo en la casa a ver una película, a jugar en línea, algo con la familia, para distraerme también, y cuando hay un entrenamiento más suave queda energía para salir”.El futbolista comparte que le gusta ir con su familia a comer, aunque también disfruta cocinar en casa, desde una carne asada, unas hamburguesas o platillos típicos de Brasil.A estos convivios son bienvenidos sus compañeros de Bravos, con quienes ha entablado buena amistad fuera de la cancha.Casado con el futbolDe “chavito” jugaba baloncesto, volibol y ese juego tan popular en Brasil que se llama futsala… pero conforme creció y la cosa se puso seria, Leandro se apasionó del futbol.Por esa pasión y el compromiso que le provoca, es que el brasileño siempre busca mejorar.“Me presiono mucho por encontrar el mejor momento, por estar en mejor forma y siempre trato de hablar con el cuerpo técnico para ver que necesito hacer”, dice Carrijo, y agrega que parte de esa retroalimentación está en ver los videos de los partidos para identificar sus errores.“Tuve una distensión en la pretemporada, me afectó un poco, pero ya trabajando con el preparador físico y haciendo lo que tengo que hacer, ya empezamos bien, creo que el equipo va a mejorar, creo que vamos a llegar lejos”.Leandro Carrijo SilvaFecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1985Lugar de nacimiento: Minas Gerais, BrasilAltura : 1.86 metrosPeso: 87 kilogramosPosición: DelanteroEquipo debut: EC DemócrataEquipo actual: Bravos FC JuárezNúmero: 9