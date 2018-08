Regresa la emoción

La emoción del roller derby regresa este domingo 12 de agosto al Coliseo de El Paso con una jornada doble que ha sido denominada Scar Wars y que dará incio a partir de las 6:00 pm. Esta será la última doble jornada de la temporada, así es que no te la puedes perder.Las puertas se abrirán a las 5:00 pm, con el primero duelo programado para las 6:00 de la tarde y el segundo a las 9:00 pm.Los asientos son limitados, por lo que se recomienda a los aficionados que lleguen temprano al Coliseo para ocupan los mejores lugares y no perder ni un detalle de las acciones.El entretenimiento del medio tiempo estará a cargo de Radio Altivo y el after party será en The Pershing Inn. Además, el evento es a beneficio de El Pasoans Fighting Hunger Food Bank.En el primer enfrentamiento, Las Viudas Negras van contra las Chuco Town Chulas y en el segundo Las Diablas medirán fuerzas con las Sexecutioners.Después de esta doble jornada, el siguiente duelo será hasta el 9 de septiembre, cuando se enfrenten las Chuco Town Chulas y las Sexecutioners.Hasta el momento, las Viudas Negras registran una marca de un ganado y dos perdidos para 312 puntos, las Chuco Town Chulas han ganado uno y perdido uno y eso les da 175 puntos. Por su parte Las Diablas todavía no han podido ganar un solo duelo y suman tres derrotas con 235 puntos en su haber, mientras que las Sexecutioners han ganado dos y no tienen derrotas y suman 259 unidades.El otro equipo de esta liga, Las Catrinas, cuenta con tres victorias y una derrota para un total de 555 puntos.Borderland roller derbyDomingo 12 de agosto 2018Scar Wars, doble jornadaLas Viudas Negras vs Chuco Town ChulasLas Diablas vs Sexecutioners6:00 pmColiseo de El Paso, 4100 PaisanoBoletos en línea brownpapertickets.com