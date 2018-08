Pura música de The Doors

“Emblemática” sea quizá, el calificativo que describa con más precisión a The Doors, la banda de Los Ángeles que nació como proyecto un día de 1965, después de que Jim Morrison y Ray Manzarek –futuros intérprete y tecladista– se encontraran por azar en una playa de California.Ahí, Morrison leyó para su compañero “ Moonlight Drive ”, un poema que acababa de componer. Por su parte, Manzarek, que tocaba en una banda de rock pidió a Morrison que cantara sus versos. De la convergencia entre expresiones surgió la idea de una colaboración.Ambos, que habían coincidido antes en la escuela de cine de la UCLA, concretaron sus planes dos años más tarde en la hoy mítica agrupación que toma su nombre de la obra “The doors of perception”, del novelista Aldous Huxley.Más adelante, la alineación se completó con el ingreso del guitarrista Robby Krieger y el tecladista John Densmore, quienes poseían conocimiento de blues y jazz, y aportaron al conjunto la riqueza sonora que sería su sello de identidad.Aunque la poesía hecha para la música de Morrison (valga la redundancia) fue la representación más concreta del espíritu de esta banda, el fenómeno no habría sido posible sin la conjunción de sensibilidades que sucedía entre los cuatro integrantes.Con una influencia que se extendió no solo entre músicos e intérpretes, sino entre las mentes creativas en general, The Doors estuvo siempre cerca de distintas manifestaciones artísticas.A este hecho se atribuyen el efecto hipnótico de sus composiciones, su capacidad para incursionar en cualquier género y el cambio en la relación público- autor, que supuso su entrada en la escena musical.Con temas como “ Break on through ”, “Light my fire”, “Back door man”, “The end”, “Love me two times”, “People are strange” o “ When the music's over ”, el cuarteto de Los Ángeles –como también se le suele llamar– ofreció al mundo clásicos que inspiran por igual a los escuchas y a los convocados por la vocación musical.Para 1971, año del fallecimiento de Jim Morrison, la banda contaba con seis álbumes de estudio, un álbum en vivo y una compilación, además de que sus canciones habían aparecido en numerosas películas, series de televisión y juegos de video.Fue la primera agrupación en obtener ocho discos de oro y en 1993 mereció la inclusión en el Salón de la fama.Por su historia de devoción hacia la música, pero sobre todo por la potencia y autenticidad de su mensaje, The Doors será motivo de tributo este fin de semana en el escenario de Sunland Park Racetrack & Casino.Pocas agrupaciones tributo tienen la fortuna de contar con la colaboración de la banda homenajeada o alguno de sus integrantes. Sin embargo, este sueño –tal vez compartido por todas– ha cristalizado en una realidad para Strange Days, el tributo permanente a The Doors, que ha subido al escenario junto a Robby Krieger, guitarrista de la banda original.Tal vez el privilegio se deba, en parte, a que Strange Days (originaria también de California) ha conseguido capturar la magia, el misterio y la locura de The Doors en su espectáculo. Lo anterior, mediante la combinación de instrumentos tradicionales y de última tecnología que fue el sello de sus ídolos, y que actualmente, en su reinterpretación ofrece en escena una experiencia similar a la de presenciar un concierto con The Doors.11 de agosto10:00 de la nocheSunland Park Racetrack & Casino(Franklin Lounge)Entrada libre