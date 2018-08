Hueco Tanks te invita a pasear

El parque estatal Hueco Tanks invita a la comunidad al tour que se llevará a cabo este sábado 11 de agosto, con el que se fomentará la apreciación de la riqueza natural de la región, en especial de la vegetación propia del desierto chihuahuense.Uno de los mayores atractivos es la planta conocida como ‘comal snakewood’ (colubrina stricta), que es miembro de la familia buckthorn, que solamente se puede encontrar en Hueco Tanks y en ningún otro lado de los Estados Unidos.También este sábado habrá una caminata exclusiva para mujeres, en la que tendrán la oportunidad de explorar Hueco Tanks guiadas por una ranger o una voluntaria y así aprender más sobre las mejores prácticas de senderismo en el desierto de Chihuahua.Este tour está abierto a mujeres con todos los niveles de experiencia y ofrece una vista impresionante de El Paso y las montañas circundantes. La caminata se limita a 25 participantes. El costo es de $9 dólares por adulto de 13 años o más y de $2 dólares por niño de entre 5 y 12 años. Por favor llame para hacer reservaciones ya que serán requeridas. Para reservar, llame al (915) 857-1135.Hueco TanksTambién llamado ‘Santuario del Desierto Sagrado’, durante miles de años, la gente ha caminado hacia estas colinas rocosas en el lejano oeste de Texas. En tiempos anteriores, vinieron por el agua de lluvia reunida en cuencas naturales de roca, o huecos. Los visitantes de hoy se maravillan de las imágenes dejadas por aquellos pueblos antiguos.En Hueco Tanks, puedes caminar, escalar rocas, observar pájaros, estudiar la naturaleza y la historia, hacer un picnic y observar las estrellas. Los visitantes pueden realizar visitas guiadas y autoguiadas para apreciar las formas de las rocas.Pase por el centro de interpretación, en una histórica casa de campo, para conocer el parque y su historia. La tienda del parque vende regalos y otros artículos.Hueco Tanks es principalmente un parque de uso diurno. Sin embargo, cuenta con 20 sitios para acampar. El acceso al parque está restringido para proteger sus frágiles recursos.Rare Plant TourSábado 11 de agosto8:300 am a 11:00 amWomen’s HikeSábado 11 de agosto9:00 am a 2:00 pmHueco Tanks State Park6900 Hueco Tanks Roadk No. 1El Paso, TX, 79938Horario del parqueMayo a septiembre:Viernes a domingo de 7:00 am a 7:00 pmLunes a jueves de 8:00 am a 6:00 pmCómo llegar: Dirigirse 32 millas hacia el noreste de El Paso por la US Highway 62/180, después dar vuelta hacia el norte en Ranch Road 2775Reservaciones: (915) 857-1135

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.