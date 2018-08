Incorpora el 'breakfast menú'

Hace tres años que Thomās Kitchen-Bar dio a conocer su propuesta gastronómica y desde entonces se ha mantenido en el gusto de los fronterizos.Pese a que la vida de algunos restaurantes en la ciudad suele ser efímera, el que se localiza en la avenida Tomás Fernández ha asegurado su permanencia debido en parte a la variedad de su carta y buen sabor de sus platillos, a lo que se le agrega la grata experiencia que se vive en el lugar.Además, Thomās Kitchen-Bar realiza algunos ajustes paran servir nuevas delicias y hasta ha ampliado el horario de servicio, ahora con desayunos diarios desde las 8 de la mañana.Así, desde temprano, en un ambiente casual y muy agradable que tiene de fondo un campo de golf, se puede disfrutar de un menú americano pleno de exquisitas opciones.Del ‘breakfast menu’ son muy solicitados los huevos benedictinos, bañados de salsa holandesa y montados clásicamente sobre un muffin inglés con tocino; los nachos, en salsa roja o verde, con queso, crema, aguacate, huevo frito, cilantro y sausage; y sándwiches como el que tiene en sus adentros pechuga asada, jamón de pavo, tocino, queso suizo y spicy mayo en pan brioche calientito.Un café de grano fresco y jugos naturales perfeccionan los desayunos en los que además hay opción de escoger el complemento, entre una buena variedad que incluye papas rancheras, pan tostado, queso cottage, fruta, camote, mini hot cakes y yogur, por mencionar algunas alternativas.A esta propuesta se suma el bruch que sábados y domingos cambia su carta y que se extiende hasta las 2 de la tarde con mimosas ilimitadas.Por la tarde y hasta el cierre del restaurante (que varía entre 10 de la noche y 2 de la mañana, según el día), el menú sigue siendo apetecible en Thomās Kitchen-Bar.Entradas, sopas, ensaladas, cortes, aves, pero sobre todo una amplia oferta de sándwiches y hamburguesas, son las que se sirven, con la opción de elegir el complemento que mejor le vaya.Son famosas ‘La Campesina’, hamburguesa con carne, huevo, queso y tocino; la ‘Thommy Burger’, con cebolla salteada, queso suizo, jalapeños fritos y aderezo Jack Daniel’s; así como el ‘Buffalo Chicken Sandwich’ y el ‘Ahi Tuna Sandwich’.Otro atractivo más del lugar es el menú ejecutivo que mantiene los lunes durante todo el día, y de martes a jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde.Por 109 pesos, la promoción ofrece la elección de hamburguesa o ensalada en la presentación original –nunca más chica-, además de un complemento o sopa, y té helado o agua de pepino.Ya al anochecer, cuando el ambiente se va poniendo mejor y nadie quiere volver temprano a casa, el bar Little Thommy, situado en la segunda planta, da cabida a quien quiera seguir la fiesta.Tomás Fernández 7934Abierto de lunes a miércoles de 8:00 a 12:00 a.m. De jueves a sábado de 8:00 a 2:00 a.m. Domingos de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Bien puede ser dentro de las instalaciones del restaurante o fuera, Thomās Kitchen-Bar da servicio a eventos sociales.El lugar tiene diseñados paquetes para atender cumpleaños, despedidas de solteras y baby showers dentro del restaurante, y además cuenta con ‘Thomasito’, un food truck que presta servicio a todo tipo de eventos y fiestas.

