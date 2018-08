Cocina fresca y saludable

A partir de mañana, en Ardovino’s Farmer’s Market, además de los productos frescos que llegan a la muestra directamente del campo, los visitantes encontrarán inspiración para la práctica de una cocina fresca, saludable y diferente.Esto, durante la serie de demostraciones de cocina que presentará el chef Patrick Rosser, asistido por estudiantes de EPCC Culinary.La primera demostración se llevará a cabo este 11 de agosto a las 9:30 de la mañana y posteriormente, a las 11:00 del mismo día, para deleite y aprendizaje de los presentes.La siguiente fecha que se tiene contemplada es el 25 de agosto a las 9:30 de la mañana, por lo que, si estás entre los que entienden la cocina como un placer, pero también como un medio para cuidar su salud y la de los suyos, esta es una ocasión que no querrás dejar pasar.Como el nombre lo indica, el mercado de Ardovino’s Desert Crossing es el punto de reunión para un grupo de comerciantes que ofrecen productos “de la granja” o del campo, y es también un espacio de entretenimiento familiar al que acuden artesanos y artistas de la comunidad para poner en venta sus trabajos o presentar espectáculos.Cada sábado desde 2001, este foro ha proporcionado a quienes lo visitan una variedad de comestibles frescos con el sello de los mejores agricultores y como parte de su programa de actividades, ofrece diversas charlas sobre alimentación y/o tratamiento de los alimentos, demostraciones de cocina, consejos sobre jardinería y juegos para niños.Por otro lado, las familias que tienen una mascota no deberán preocuparse por dejarla encargada al salir de casa, pues esta será bienvenida a condición de tener buena conducta y de que la lleven con su correa.Farmers' Market at Ardovino's Desert Cross11 de agosto, 2018Horarios de las demostraciones:9:30 y 11:00 de la mañana1 Ardovino DrSunland ParkMás información: 575-589-0653Fb: @FarmersMarketAtADC

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.