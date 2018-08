La oferta sigue en escena

Ayer se inauguró la Muestra Estatal de Teatro (MET) en esta ciudad, por lo que la oferta teatral continúa vigente hasta el próximo 13 de agosto.Con un programa de calidad que consta de ocho obras en competencia y una más como invitada, las funciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Paso del Norte, el Teatro de la Nación y el Espacio Alternativo Punta de Lanza, ubicado en la Plaza Cervantina de la Zona Centro.Las obras de teatro que se podrán apreciar de manera gratuita a partir de hoy son ‘Manual para la mujer perfecta’ de Nómada Teatro; ‘Apapacho’ de Proyecto NIA; ‘Piedra, papel o tijera’ de Taller de Teatro; además de la coproducción de Vaca 35 Teatro y El Tren con ‘Cierra la puerta’; Teatro Barbarellas con ‘La extraordinaria historia de Oliver Waller’; y 1939 Teatro Norte A.C. con ‘El caimán y los sapos’.El montaje que llega en calidad de invitado es ‘Hombres de ceniza, mujeres de sal’, de la compañía Teatro Onírico de Parral.Además de ser un foro para la promoción del quehacer escénico en la entidad, la muestra aporta con el montaje ganador una excelente representación del teatro chihuahuense en la etapa regional. No falte.Del 9 al 13 de agostoEntrada libreCompañía: Nómada TeatroCentro Cultural Paso del Norte8:00 p.m.Aborda la problemática de los roles de género y de la figura femenina a lo largo de las décadas. A través de una carga de humor negro, pone en juicio el lugar de la mujer que ha sido dictado por la sociedad misma. En un colegio para señoritas, vemos cómo son instruidas tres mujeres e invitadas a abandonar sus metas y sueños, con tal de ser ‘la mujer perfecta’.Compañía: Proyecto NIACentro Cultural Paso del Norte11:00 a.m. y 1:00 p.m.Montaje teatral para bebés y papás, basado en la definición indefinible de un apapacho. Niños de 6 a 36 meses, acompañados de sus padres, pueden disfrutar de un espectáculo teatral hecho a la medida de los más pequeños, por medio del cual se busca la comunicación socio afectiva del yo con el otro, en un campo de desinhibiciones y juego pre simbólico, para que de una manera lúdica podamos abrazar el alma.Compañía: Taller de TeatroCentro Cultural Paso del Norte8:00 p.m.Uriel y Luis juegan ‘piedra, papel o tijera’ y apuestan pedirle fotos atrevidas a su novia. Como Uriel pierde, convence a Caty de que se las tome y se las envíe.Luis insiste en ver todas las fotos de Caty y engaña a Uriel para descargarlas y de ahí distribuirlas a diferentes grupos en redes sociales, lo que provoca una serie de lamentables sucesos.Compañías: Vaca 35 Teatro y El TrenEspacio Alternativo Punta de Lanza (Ramón Corona e Ignacio de la Peña)8:30 y 10:30 p.m.Las historias son las de todos, las de cualquiera, las de esos que se fueron y se quedaron, de los que tristearon y se quedaron solos, de los de las puertas abiertas y los que las quieren cerrar, de aquellos que se perdieron en el bar y no lo quieren dejar, de los que se suben al tren o se quedan; y de todas aquellas que de golpe, de un día a otro les habían arrebatado la paz.Historias que buscan volar, que hablan de Juárez, que se pensaban olvidadas, que a pesar de todo aun ríen, historias que al final, al mero mero final se quedarán bailando toda la noche sobre las estrellas.Compañía: Teatro Onírico ParralTeatro de la Nación6:00 p.m.Mito, leyenda y referencias a los libros sagrados se conjugan en la obra de Antonio Zúñiga, sincretismo que domina con maestría, pues al hacer referencia a las mujeres de sal, inmediatamente remite a la mujer de Lot, que, según la biblia, desobedeció el mandato de Dios y volteó hacia atrás, y como castigo fue convertida en estatua de sal, un elemento que puede ser símbolo de maldición o bendición.Antonio Zúñiga retrata el ir y devenir histórico de Parral, como la soledad, la pobreza, el dolor y la marginación de manera magistral.Compañía: BarbarellasCentro Cultural Paso del Norte6:00 p.m.La estación de radio más prodigiosa de Vasto Nueva Morada se encontraba en su mejor momento. Es en este escenario en donde la afamada locutora Olivia Waller interrumpe la tranquilidad de los habitantes de la ciudad con su extraordinario relato de ciencia ficción, mismo que cobró vida adentrándose en la realidad y la vida de sus radioescuchas.Fragmentos de esta obra están basados en el incidente provocado en la ciudad de Nueva Jersey el 30 de octubre de 1938 y la obra literaria de Herbert George Wells.Compañía: 1939 Teatro NorteCentro Cultural Paso del Norte6:00 y 8:30 p.m.Esta obra refleja la apatía de la sociedad mexicana, la indiferencia por algo que parece lejano pero a la vez sucede a nuestro alrededor.Captadas con irresistibles ofertas laborales, muchas niñas y jovencitas son explotadas y privadas de su libertad por integrantes de bandas criminales.Ciudad Juárez no está alejada de esta realidad, pues es utilizada como área de tránsito por los enganchadores que son aquellas personas que engañan a las víctimas.

