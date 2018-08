Cuando hay que elegir entre varios planes de fin de semana y las opciones son tan diversas como un espectáculo y comida al aire libre o una tarde de cine, la decisión se vuelve aún más difícil.Sin embargo, el ciclo de cine, conciertos y muestra gastronómica Atardecine pondrá fin, con su amplia propuesta de esparcimiento, a las pequeñas controversias entre amigos.El evento se llevará a cabo el último sábado de cada mes de verano y la dinámica consiste en que cada tarde se proyectarán dos películas de acuerdo con el tema seleccionado, además de algunos cortometrajes de factura local.“Comida interesante, películas sabrosas” no es solo el eslogan que invita al programa, sino el resultado de esta combinación de actividades donde música, comida y cine se conjugan para ofrecer un evento temático, que en esta ocasión estará dedicado a las historias de súper héroes.Durante la función de apertura pasarán la película “Doctor Strange”, de Scott Derrickson y como segunda función, una sorpresa que los organizadores no quisieron revelar, pero que, están seguros, encantará a los amantes del cine de súper héroes.5:00 de la tarde:Inicio6:00 de la tarde a 8:00 de la noche:Primera función8:00 a 8:45 de la noche:Intermedio-dinámica9:00 a 10:00 de la noche:Segunda función11:20 de la nocheCierre del evento.Porque una tarde de películas no estaría completa sin comida deliciosa, en el área de ‘food trucks’ de Atardecine podrás adquirir lo mejor de la cocina artesanal para disfrutar mientras ves la película. A continuación te presentamos la lista de restaurantes que estarán presentes:18 de agosto, 2018.5:00 de la tarde A 11:20 de la nocheAdmisión: general 20 pesosMenores de 12 años entran gratis.Museo de Arqueología de El ChamizalAvenida Carlos Pellicer, Parque público El Chamizal.

